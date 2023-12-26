إسرائيل تشن ضربات جوية لمواقع حزب الله بسوريا وإيران تتوعد بدفع الثمن

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين أن إيران ستضع إسرائيل تحت مسؤوليتها عن قتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وقد أكد رئيسي في بيانه أن هذه الخطوة تعكس فشل وضعف النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة وأن إسرائيل ستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام في طهران فقد تم قتل القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية نفذتها إسرائيل بالقرب من دمشق.

وقد أفادت تقارير وسائل الإعلام في طهران يوم الاثنين بأن قياديًا بارزًا في الحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا نتيجة ضربة جوية نفذتها إسرائيل بالقرب من دمشق.

وقد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحادث قولها: (قتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا يوم الاثنين نتيجة العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق).

وقد أشارت الوكالة إلى أن موسوي كان أحد أقدم المستشارين للحرس الثوري في سوريا.

وأكدت وكالة إرنا الرسمية أيضًا وفاة موسوي الذي كان مسؤولًا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان أحد أقدم المستشارين للحرس الثوري في سوريا وكان رفيقًا اللواء قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الذي قتل في غارة أميركية في بغداد في يناير 2020.

وقد ذكر سكان في منطقة السيدة زينب لوكالة فرانس برس أنهم سمعوا انفجارات ضخمة وشاهدوا أعمدة دخان تتصاعد من منطقة مزارع قريبة.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين يعودان لحزب الله ومجموعات موالية لإيران في مزرعتين بمنطقة السيدة زينب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها طهران عن مقتل أفراد من قواتها المسلحة في سوريا حيث تؤكد أن وجودهم هناك يرتبط بمهام استشارية.

وتعد إيران حليفًا أساسيًا للرئيس السوري بشار الأسد وقدمت دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا لدمشق خلال النزاع الذي يستمر منذ عام 2011.

ومن جانبها فقد قامت إسرائيل بتنفيذ مئات الضربات الجوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة تستهدف بشكل رئيسي أهدافًا إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني والجيش السوري، وتشمل هذه الضربات مستودعات الأسلحة والذخائر ومواقع الجيش السوري.

وقد تصاعدت وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للأراضي السورية ولا سيما المواقع التابعة لحزب الله وذلك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من أن إسرائيل نادرًا ما تؤكد تنفيذ هذه الضربات إلا أنها تعلن أنها ستتصدى لمحاولات إيران تعزيز وجودها العسكري في سوريا خاصة من خلال حزب الله.

ويشهد النزاع في سوريا منذ عام 2011 صراعًا دمويًا معقدًا يشارك فيه عدة أطراف، وأسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ودمار هائل للبنية التحتية ونزوح وتشريد لأكثر من نصف سكان البلاد داخلها وخارجها.