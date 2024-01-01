إسرائيل تستعد لإجراء تحقيقات بشأن هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر 

قامت الصحيفة الشهيرة “وول ستريت جورنال” بالتأكيد على قيام بعض المحققين داخل إسرائيل بالتجهيز من عمل إجراءات للتحقيق في الأحداث التي شنتها حماس عبر مستوطنات غلاف غزة في يوم السابع من أكتوبر “طوفان الأقصى”، وسوف تكون واحدة من أهم القضايا المطروحة بالمحاكم في الفترة ما بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن المحققين يقومون في الوقت الحالي بجمع بعض الأدلة المختلفة من صور وفيديوهات حول تلك الواقعة، هذا بجانب بعض الإفادات من قبل شهود العيان، وذلك من أجل البدء في الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأشخاص المسؤولين.

وأكملت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرها مؤكدة على أنه قد تم التأكد من مقتل ما لا يقل عن 800 فرد مدني خلال ذلك الهجوم، منهم حوالي 6 أفراد دون الخمسة أعوام و37 فرد دون ال 17 عامًا، مضيفة بأن تقارير الطب الشرعي قد أكدت على أن بعض الاشخاص قد تم حرقهم وهم أحياء ووجود آثار حروق وتشوهات على بعض جثث الضحايا بما في ذلك المناطق الخاصة بالأعضاء التناسلية لدى النساء والرجال.

وصرح نائب المدعي العام السابق “روي شايندورف” بأن إسرائيل لم تشهد في تاريخها مثل تلك الجرائم المرتكبة من قبل، ولا قامت بالتعامل مع تلك النوع من القضايا.

بينما جاء رأي بعض الصحف العالمية بشأن السابع من أكتوبر كالتالي:

بينما قامت حركة حماس وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام بنفي تلك الأمور، مؤكدة على أنها لم تقم بقتل الأطفال أو حرق وإغتصاب النساء، مضيفة بأنه لا يوجد أي فيديوهات أو أدلة تثبت صحة تلك الإدعاءات الكاذبة من قبل الجيش الإسرائيلي.