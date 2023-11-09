إسرائيل تجمد الحيوانات المنوية الخاصة بقتلاها

وفقا لتقرير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قررت وزارة الصحة الإسرائيلية السماح بسحب الحيوانات المنوية من قتلى إسرائيليين بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

حيث تم سحب الحيوانات المنوية من عدد 33 قتيل، بما في ذلك 4 مدنيين والباقي من جنود الجيش، وتم تجميدها للحفاظ عليها وزيادة فرص استخدامها في عمليات التلقيح المستقبلية.

إلغاء الشروط والسبب الحرب

كان من الواجب سابقا على الأرامل أو الأسر الراغبة في سحب الحيوانات المنوية من جثث الزوج أو الابن بعد الوفاة الحصول على إذن قضائي بذلك، إلا أنه تم إلغاء هذا الشرط مؤقتا بسبب الحرب الحالية.

الصحة الإسرائيلية تنشىء وحدة لسحب العينات

قامت وزارة الصحة بإنشاء وحدة خاصة تعمل على مدار الساعة للتعاون مع الجيش والمستشفيات التي تحتوي على بنوك الحيوانات المنوية، بهدف إبلاغ العائلات بخيار سحب الحيوانات المنوية في أقرب وقت ممكن بعد وفاة الزوج أو الابن، مشيرة أنه من المهم سحب الحيوانات المنوية خلال 24 ساعة من الوفاة لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة عند فك تجميدها لاحقا واستخدامها في عمليات التلقيح، وعلى الرغم من ذلك يقول بعض الخبراء الإسرائيليون إنه يمكن استعادة الحيوانات المنوية حتى بعد عدة أيام من الوفاة، وحتى عندما لا تكون الحيوانات المنوية قادرة على الحركة.