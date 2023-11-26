إسبانيا: سنقرر الاعتراف بدولة فلسطين حتى لو لم يفعل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستدعي السفير

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتتخذ دولة إسبانيا موقفا عادلا تجاه القضية، فهي ترفض الحرب على المدنيين، تطالب بوقف إطلاق النار، وترفض تهجير الفلسطينيين من دولتهم، وتدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين، ولاسيما الاتحاد الأوروبي.

إسرائيل تستدعي السفراء

قامت إسرائيل اليوم الجمعة باستدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا، للإعراب عن رفض الاحتلال الإسرائيلي لتصريحات مسئولي الدولتين، والتي رفضت رفضا قاطعا لما يحدث من كارثة إنسانية في قطاع غزة، والمذبحة التي أقامها الاحتلال للمدنيين،كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى ضرورة حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

زيارة الرئيس الإسباني لمعبر رفح

تصريحات رئيس وزراء أسبانيا

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم خلال زيارته لمعبر رفح اليوم، بعد بداية اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحكومة حماس الفلسطينية، حيث صرح أيضا بوجوب وقف دائم لإطلاق النار، وأن لا يجب استمرار الحرب الوحشية على القطاع بعد الهدنة.

مظاهرات عديدة في إسبانيا

معبر رفح المصري

وكانت المدن الإسبانية وخاصة برشلونة، قد شهدت العديد من التظاهرات الشعبية تنديدا بالقصف الوحشي ومحاولا ت الإبادة لسكان غزة، حيث شاركت الجمعية الإسبانية الفلسطينية في المظاهرات، وطالبت الحكومة الإسبانية بضرورة التصرف من أجل فرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات الإنسانية.

النائبة بثينة الحضري

نددت نائبة مجلس مدينة فالنسيا بإسبانيا بثينة الحضري، بالقصف الوحشي والتدمير الإسرائيلي للقطاع، ووصفت إسرائيل بأنها دولة إرهابية، كما شاركت في المظاهرات التي خرجت في فالنسيا.