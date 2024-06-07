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إسبانيا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

أحمد سيد أحمد صالح

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤ عن انضمامها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا ستنضم لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة.

حجم الدمار في قطاع غزة

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لاقت تنديدا من المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروها “مكافأة للإرهاب”.

محكمة العدل الدولية

يُعتبر انضمام إسبانيا لهذه القضية خطوة مهمة، حيث تصبح ثاني دولة أوروبية تنضم إلى الدعوى بعد أيرلندا، بالإضافة إلى تشيلي والمكسيك.


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عن الكاتب:
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أحمد سيد أحمد صالح

محرر صحفي، وأخصائي علاقات عامة وإعلام، مهتم بالشأن العام السياسي والاجتماعي، أؤمن بأهمية دور الصحافة والإعلام في نشر الوعي، وأسعى دائماً لتقديم محتوى دقيق وموثوق، مع الالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية.


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