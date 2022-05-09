إذا شعرت بالملل من أفلام الرعب الاعتيادية، 6 أفلام رعب نفسي ستغير نظرتك نحو هذه النوعية من الأفلام

تتمحور أغلبية قصص أفلام الرعب الاعتيادية حول بعض النقاط المحددة والتي تصبح مملة بتكرارها في العديد من الأعمال، سيكون هنالك العديد من القصص حول الأرواح الشريرة والمنازل التي يكتشف زوجين قد انتقلا حديثاً إليها أن فيها أرواحاً شريرة ستلحق الأذى بهما وما الى ذلك من قصص مكررة ومملة، قد يبدع كاتب السيناريو قليلاً ويُقرر كتابة فيلم حول مرض الزومبي الذي اجتاح العالم أو الساحرة التي تمارس الشعوذة ولن ترغب في التأكيد أيها القارئ بمشاهدة تلك الأعمال السخيفة وستريد شيئاً أكثر إثارة وتشويقاً وأثراً، عليك بأفلام الرعب النفسي.

أفلام الرعب النفسي هي تلك الأعمال السينمائية التي تجعلك تفكر كثيراً وأنت تشاهد، أبرز ما يميز أفلام الرعب النفسي عن غيرها هو أنها تتحدث حول قصص يمكن أن تحدث لأي شخص ولا تتحدث عادة حول أشياء غريبة وغير منطقية فأفلام مثل “Get Out” و”MA” ستجعلك تتعلق بها بعد مرور العشرين دقيقة الأولى فقط وستتمنى لو أتيحت لك الفرصة لاسترجاع الزمن حتى تحظى بمشاهدة تلك الأفلام مجدداً، إذا كنت من محبي أفلام الرعب فلا تتردد بمشاهدة أي فيلم ورد ذكره في هذه القائمة.

وراثي “2018”:

“Hereditary” فيلم رعب نفسي أمريكي خارق للطبيعة يتسم بالغموض الشديد، يبدو الفيلم غريباً ومفككاً في البداية ويعتمد المخرج فيه على جذب انتباه المشاهدين عبر بعض الأحداث الغريبة في بدايته، إذا شاهدت الفيلم وشعرت بالملل فانتظر حتى النصف الثاني من الفيلم والذي ينطوي على 90% من المتعة الموجودة في العمل.

MA:

فيلم “ما” هو فيلم أمريكي من بطولة أوكتافيا سبنسر وجوليت لويس بالإضافة لعدد من النجوم الشباب، يأخذك المخرج في رحلة زمنية على مدار الفيلم مستعرضاً فيها تفاصيل حياة بطلة الفيلم “سو آن”، يركز الفيلم على غرابة أطوار الشخصية الرئيسية في الفيلم، بلغت إيرادات هذا الفيلم 61 مليون دولار مقابل ميزانية بلغت 5 ملايين فقط.

Get Out:

فيلم امريكي من انتاج عام 2017 يلعب دور البطولة فيه دانيال كالويا وأليسون ويليامز، قد يكون هذا الفيلم هو الأبرز في هذه القائمة وكذلك هو الأفضل والأكثر تشويقاً، تتمحور قصة الفيلم حول علاقة شاب بفتاة وعائلتها، حقق فيلم Get Out العديد من الجوائز وستكون نادماً إذا لم تشاهده.

منتصف الصيف “2019”:

من إخراج آري أستر الذي أخرج فيلم وراثي، يتحدث الفيلم حول رحلة زوجين شابين لإحدى القرى الاسكندنافية، يصنف الفيلم على أنه فيلم رعب نفسي وغموض فولكولوري ويشبه الى حد ما فيلم وراثي الذي كان السبب في شهرة مخرج هذا الفيلم.

Creep:

من بطولة جيمس ماكفوي وإخراج باتريك برايس، يُصنف الفيلم على أنه أحد أقوى أفلام الرعب النفسي في السنوات العشر الأخيرة وصدر من الفيلم جزئين، صدر الآخر في عام 2017.

Misery:

فيلم أمريكي من تسعينات القرن الماضي، حازت الممثلة كاثي بيتس التي لعبت دور البطولة في الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، الفيلم مستوحى من رواية للكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينغ الذي اشتهر بأدب الرعب في رواياته، يركز الفيلم على قصة رجل تعرض لحادثة مؤلمة وقررت سيدة مضطربة نفسياً الاعتناء به.

US:

أحد أقوى الأفلام في هذه القائمة وأكثرها غموضاً وتلاعباً بعقل المشاهد، قصة الفيلم الفريدة والموسيقى التصويرية والتفاصيل الدقيقة هي ما تعجله مميزاً ورائعاً، الفيلم من بطولة لوبيتا نيونغو ووينستون ديوك وإخراج جوردان بيل.