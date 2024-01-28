إدانة طباخ كندي ببيع مواد انتحارية وتورطه في وفاة العديد من الأشخاص

أُدين طباخ كندي سابق بجريمة القتل العمد في كندا وذلك بتهمة بيع مواد انتحارية عبر الإنترنت مما أدى إلى وفاة نحو مئة شخص في عدة دول.

الشرطة الكندية

وقد وُجِّهت للرجل البالغ من العمر 58 عامًا، 14 تهمة قتل ولكن لم يتم اعتبار القتل عمدًا في ذلك الوقت.

وقد أعلن محامي الدفاع ماثيو غورلاي، رغبة موكله في الدفاع عن نفسه وتأكيد براءته.

وقد صرح لوكالة فرانس برس يوم الجمعة بأن المتهم ينوي الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات الجديدة تمامًا كما كان يعتزم القيام به مع الاتهامات السابقة.

وقد تم اعتقال (كينيث لو) في شهر مايو بتهمة بيع مادة تستخدم كمكمل غذائي على عدة مواقع إلكترونية منذ عام 2020، ويشتبه في أن كينيث لو أرسل أكثر من 1200 طرد يحتوي على مواد انتحارية إلى أكثر من 40 دولة.

وفي كندا فقد استخدم 14 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 36 عامًا هذه المواد لإنهاء حياتهم.

ومع ذلك فقد يكون عدد الضحايا أكبر حيث تشير السلطات إلى أنه تم إرسال 160 طردًا إلى مناطق مختلفة في البلاد.