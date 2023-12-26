إخماد حريق في سفينة روسية تعمل بالطاقة النووية

تم الإعلان يوم الاثنين من قبل روسيا أن فرق الطوارئ قد تمكنت من إخماد حريق اندلع في سفينة شحن كاسحة للجليد تعمل بالطاقة النووية وتعود للحقبة السوفيتية.

السفينة سيفموربوت التي تعود إلى الحقبة السوفيتية

وقد أفادت الشركة الحكومية التي تشغل السفينة بأنه لم تحدث إصابات وأنه لا يوجد تهديد لأمن المفاعل.

وقد ذكرت وزارة الطوارئ أن الحريق نشب يوم الأحد في إحدى قمرات السفينة الروسية الصنع (سيفموربوت) وهي مرسوة حاليًا في مدينة مورمانسك شمال روسيا.

وقد أضافت الوزارة أن الحريق امتد في ذروته على مساحة تبلغ 30 مترًا مربعًا وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وقد أفاد بيان صادر عن شركة (أتومفلوت) المالكة للسفينة بأن الحريق تمت السيطرة عليه بسرعة ولم يحدث أي إصابات، وأكدت أنه لم يكن هناك تهديد لأنظمة الدعم الأساسية أو لمحطة المفاعل.

وتدير الشركة الروسية أسطولًا من سفن الكاسحة للجليد النووية وهي وحدة تابعة لمؤسسة (روساتوم) النووية الحكومية.

وتقع منطقة مورمانسك في شمال غرب روسيا على الحدود مع فنلندا والنرويج وتطل على بحر بارنتس والبحر الأبيض.

وقد ذكرت (روساتوم) أن السفينة التي دخلت الخدمة عام 1988 وخضعت لتطوير شامل قبل عقد هي السفينة الكاسحة للجليد الروسية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية.