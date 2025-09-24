أخبار عالمية

إختراع روسي جديد لتخفيف القلق والتغلب على التوتر

آياتي خيري

يبدو أن روسيا لديها إصرار كبير على إيجاد حلول لمعاناة ملايين الأشخاص حول العالم، فمن تاج وصلوجان الملوك إلى خواتم وقلائد العامة احتوت الأحجار الكريمة والفضة على أسرار وخواص أثبت بعض فعاليتها العلم، والبعض الآخر بقي من وحي الخيال، نظرًا إلى تأثيرها على مشاعر الإنسان، واليوم في الجامعة اللاسلكية التقنية الروسية نجح متخصصون من الجامعة اللاسلكية التقنية الروسية في إبتكار خاتمًا يحتوي على عناصر متحركة تساعد من يلبسه في يده على التخفيف من القلق والتغلب على التوتر من خلال تحفيز الاسترخاء، وتحسين التركيز النفسي.

الجامعة اللاسلكية التقنية الروسية

خاتم مخصص لهؤلاء المرضى

وقال المبتكرون أن الخاتم قد يكون مفيدًا للمصابين بمتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، أو الذين يعانون من مستويات عالية من القلق، أو من يعملون لساعات طويلة على الكمبيوتر ويحتاجون إلى تخفيف الضغط النفسي.

هذه طريقة عمله

وبحسب بيان الجامعة فإن الخاتم، الذي يلبس على إصبعين، يعمل من خلال الأحاسيس اللمسية، حيث يمكن تدوير عناصره المتحركة لتعزيز التركيز وتهدئة الأعصاب.

وكشف البيان ان تصميم الخاتم يجمع بين الزخارف التقليدية، وهو مصنوع من مواد متاحة وغير مكلفة مثل: الفضة عيار 925، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

