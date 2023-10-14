إجراء جديد من الجيش الإسرائيلي في غزة.. والجامعة العربية تصفه بـ جريمة حرب

حذرت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، من النقل القسري الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية ضد سكان غزة مؤخرًا، ووصفته بـ “جريمة حرب”، وذلك على خلفية توجيه الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان منطقة شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

بيان جامعة الدولة العربية بشأن مخطط إسرائيل الجديد مصدر الصورة: اندبندنت عربية

بيان أحمد أبو الغيط

وخلال خطاب عاجل وجهه لأنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي لوقف جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، بعد مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.

وناشد أبو الغيط الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بسرعة إدانة هذا الإجراء من قبل الجيش الإسرائيلي، بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح.

وجهت اليوم خطاباً عاجلاً ل @antonioguterres السكرتير العام @UN طلبت فيه ضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد #قطاع_غزة عبر مطالبتها سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه.(1/3) — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 13, 2023

وبيان جديد لأفيخاي أدرعي

وواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر تغريداته التي يطالب فيها سكان غزة بمغادرة المدينة نحو الجنوب:

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

وهو الأمر الذي قُوبل بالرفض من جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.