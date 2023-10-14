أخبار عالمية

إجراء جديد من الجيش الإسرائيلي في غزة.. والجامعة العربية تصفه بـ جريمة حرب

معز الصافي

حذرت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، من النقل القسري الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية ضد سكان غزة مؤخرًا، ووصفته بـ “جريمة حرب”، وذلك على خلفية توجيه الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان منطقة شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

إجراء جديد من الجيش الإسرائيلي في غزة.. والجامعة العربية تصفه بـ جريمة حرب

بيان جامعة الدولة العربية بشأن مخطط إسرائيل الجديد مصدر الصورة: اندبندنت عربية

بيان أحمد أبو الغيط

وخلال خطاب عاجل وجهه لأنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي لوقف جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، بعد مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.

وناشد أبو الغيط الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بسرعة إدانة هذا الإجراء من قبل الجيش الإسرائيلي، بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح.

وبيان جديد لأفيخاي أدرعي

وواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر تغريداته التي يطالب فيها سكان غزة بمغادرة المدينة نحو الجنوب:

وهو الأمر الذي قُوبل بالرفض من جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.

Avatar of معز الصافي
معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل