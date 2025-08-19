إجراءات أمريكية تؤثر على آلاف الطلاب الأجانب

أجرت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة موسعة لملفات الطلاب الأجانب المسجلين في جامعات ومعاهد داخل الولايات المتحدة خلال العام الحالي، وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء أكثر من ستة آلاف تأشيرة دراسية.

أسباب القرارات الأخيرة

وفقًا لمسؤول بالخارجية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد رصد مخالفات متعددة، أبرزها تجاوز فترات الإقامة المقررة، إضافة إلى تورط بعض الدارسين في مخالفات قانونية تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والاعتداءات الفردية، وأعمال السطو. وأوضح المصدر أن الهدف من هذه التشديدات هو ضمان التزام الوافدين بالتشريعات الأمريكية، وعدم استغلال التأشيرات التعليمية في أنشطة بعيدة عن المجال الأكاديمي.

رقابة صارمة على طلبات المراجعة

شهدت الفترة الماضية تعزيزًا في آليات الفحص الخاصة بطلبات الحصول على تأشيرات جديدة، بجانب مراجعة دقيقة لسجلات المقيمين بالفعل داخل الولايات المتحدة. وتؤكد الخارجية الأمريكية أن الغاية من هذه الإجراءات هي حماية البيئة الجامعية والحفاظ على نزاهة النظام التعليمي.

أهمية التأشيرات الدراسية

تُعد الولايات المتحدة واحدة من أبرز الوجهات التعليمية عالميًا، حيث تستقبل سنويًا مئات الآلاف من الدارسين من مختلف الدول. وتساهم هذه الفئة في تنشيط البحث العلمي والحياة الأكاديمية، فضلًا عن كونها ركيزة اقتصادية مهمة من خلال الرسوم الدراسية والمصروفات التي ينفقها الوافدون.

انعكاسات على الدارسين

من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات قلقًا لدى الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مع تشديد الرقابة وارتفاع احتمالية إلغاء التأشيرات عند ارتكاب أي مخالفة. وينصح خبراء التعليم الطلاب الدوليين بالالتزام التام باللوائح المنظمة للإقامة والدراسة لتجنب التعرض لأي عقوبات أو سحب للتصريح الدراسي.