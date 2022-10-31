إتهامات لإيلون ماسك بنشر أخبار مضللة .. ورجل الأعمال الأمريكي يرد

علق رجل الأعمال والملياردير الامريكي ايلون ماسك في تغريدة على اتهامه بنشر اخبار مضلله بعد اعادة نشر تغريدة شككت في الهجوم الأخير على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

إيلون ماسك يتهم بنيويورك تايمز بنشر أخبار مضللة

وقام إيلون ماسك بنشر صورة لعنوان من صحيفة “نيويورك تايمز” علق كاتبا متهما الصحيفة نفسها بنشر اخبارة مضللة.

وأثارت التغريدة، الأحد، أسئلة جديدة حول مقاربة ماسك لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على موقع التواصل الاجتماعي، بحسب “نيويورك تايمز” الأميركية.

دور هيلار كلينتون

ونشرت هيلاري كلينتون، السيدة الأولى السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية للرئاسة عام 2016 ، تغريدة هاجمت فيها الجمهوريين لنشرهم “نظريات الكراهية والمؤامرة” التي قالت إنها شجعت الرجل الذي هاجم بول، زوج بيلوسي، داخل منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الجمعة.

وفي رد على تغريدة السيدة كلينتون، علق إيلون ماسك قائلًا“أن هذه القصة قد تكون أكثر مما تراه العين” ثم شارك رابطًا لمقال لموقع “سانتا مونيكا أوبزرفر” يزعم أن زوج بيلوسي كان مخمورًا و تورط في مشاجرة داخل حانة.