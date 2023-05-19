أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الشخصية

أصدرت ولاية مونتانا الأمريكية بيانا، بأنها حظرت تطبيق تيك توك بصورة نهائية وشاملة في الولاية، لتكون بذلك أول ولاية أمريكية تحظر تطبيقا بصورة كاملة، على الأجهزة الشخصية للأفراد.

وأشارت ولاية مونتانا وفقا لما ورد في الإذاعة البريطانية BBC، أن هذا القرار بحظر تطبيق تيك توك سيتم تنفيذه في أول يناير المقبل، حسب ما ورد عن حاكم ولاية مونتانا الأمريكية، خلال التوقيع على قرار قانون حظر التطبيق.

من جانبه علق تطبيق تيك توك على هذا القرار، أنه انتهاك لحقوق التعديل الأول لشعب ولاية مونتانا الأمريكية.

الجدير بالذكر أن تطبيق تيك توك، يخضع منذ مدة لوسائل تدقيق مشددة من قبل السلطات المعنية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، تخوفا من إمكانية نقل بيانات شخصية إلى دولة الصين، وقال حاكم ولاية مونتانا، إن قرار فرض حظر على تطبيق تيك توك، سوف يعزز من حماية شعب الولاية، من إساءة استخدام البعض لبيانات سكان ولاية مونتانا الشخصية.

وردا على حديثه قالت إدارة تطبيق تيك توك، بأن مئات الآلاف يستخدمون التطبيق في الولاية الأمريكية مونتانا، ونحن نطمئن الجميع بأن التطبيق مستمر، لاستخدامه في التعبير عن أنفسهم وكسب الأرباح منه، والعثور على مجتمع داعم لابتكاراتهم، وسوف تواصل إدارة تيك توك الدفاع عن حقوق جميع مستخدمي التطبيق، داخل ولاية مونتانا أو أي ولاية أمريكية أخرى.

ومن المتوقع أن يتحدى تطبيق تيك توك، قرار حظر استخدامه في ولاية مونتانا، برفع قضايا اعتراض على هذا القرار أمام المحاكم الأمريكية.

وفي السياق ذاته فإن قرار حظر تيك توك في ولاية مونتانا الأمريكية، سوف يتبعه حظر على المتاجر الإلكترونية، التي تطرح التطبيق على الأجهزة الشخصية لسكان ولاية مونتانا، بينما لن يتم منع الأشخاص الذين لديهم التطبيق بالفعل من استعماله.

الجدير بالذكر أن ولاية مونتانا، قامت بحظر استخدام تطبيق تيك توك على كافة الأجهزة الحكومية، منذ شهر ديسمبر 2022.