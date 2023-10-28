أول رد من الرئيس المصري على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة.. ويوجه رسالة حاسمة

في أول تعليق له على حادثتي نويبع وطابا، بعد إسقاط طائرتين مشيرتين بشبه جزيرة سيناء مساء الخميس الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة حاسمة للجميع، مشددًا على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس وجيشها قادر على أن يحميها تمامًا.

أول رد من الرئيس المصري على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة مصدر الصورة العربية

رسائل قوية من السيسي

جاء تعليق الرئيس المصري خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، محذرًا من خطورة توسيع دائرة الصراع إلى خارج حدود غزة، ومؤكدًا أن خير دليل لكلامه ما حدث في طابا ونويبع، وهو ما يعكس على أن التصعيد الأخير في غزة، بدأت آثاره الخارجية في الظهور، وسيكون له آثار على المنطقة وسيكون قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

كما شدد السيسي على أن مصر حريصة في لعب دوري إيجابي في القضية الفلسطينية، رافضًا فكرة التهجير أو تصفية القضية، ومرحبًا في الوقت ذاته بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف الرئيس أن القرار المصري يتعامل دائمًا بحكمة، وأن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، لأنها حريصة على بناء نفسها.