أول رد من إيلون ماسك على حملة starlinkforgaza المطالبة بتوفير الإنترنت لقطاع غزة 

خلال الساعات القليلة الماضية وفي ظل التطورات المتصاعدة التي شهدها قطاع غزة منذ الأمس من قطع لجميع وسائل التواصل وشبكات المحمول والإنترنت، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتغطية شبكات ستار لينك المملوكة له لقطاع غزة وذلك من خلال إطلاق وسم starlinkforgaza# مثل ما حدث في أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

إيلون ماسك عن قطع الإنترنت في غزة- المصدر: حسابه عبر تويتر

قطع الإنترنت في غزة

جاء رد الأمريكي إيلون ماسك اليوم على الحملة من خلال الرد على أحد التعليقات لطبيبة دنماركية طالبته بسرعة توفير الإنترنت لقطاع غزة الذي يعاني من قصف قوات الاحتلال الصهيوني، ليرد إيلون ماسك على التغريدة قائلاً “أنه لم يملك سلطة التحكم في الوصلات الأرضية في قطاع غزة، وأنه لم تتواصل معه أي منظمة أو محطة في غزة لتوصيل الإنترنت لها.

فيما أبدى إيلون ماسك موافقته على دعم spacex لجميع روابط التواصل مع المنظمات المعترف بها دولياَ لإتاحة التواصل معها، وعلى الجانب الأخر فقد يبدوا هذا الموضوع أمراً صعب للغاية، بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها منصة x من قبل الصهاينة، واليمين المتطرف الأمريكي.