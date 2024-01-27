أول رحلة ل «أيقونة البحار»… وميسي وفريقه يحتفلون بأكبر سفينة سياحية بالعالم

بدأت اليوم (السبت) أكبر سفينة سياحية في العالم والمعروفة باسم “أيقونة البحار”، والتي تعود ملكيتها إلى شركة “رويال كاريبيان إنترناشيونال”، رحلتها الأولى من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويبلغ طول السفينة حوالي 365 مترا، وستقوم برحلتها الأولى عبر الجزر الاستوائية وستستغرق الرحلة 7 أيام.

ميسي وفريق إنتر ميامي يشهدون حفل على متن “أيقونة البحار”

وفي يوم الثلاثاء الماضي، حضر نجم كرة القدم ليونيل ميسي وزملائه في فريق إنتر ميامي حفل احتفالي على متن السفينة للاحتفال بقرب إطلاق أول رحلة سياحية لها.

أيقونة البحار تتويج للحلم والابتكار

قال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان، هذا الأسبوع: “تعد سفينة أيقونة البحار تتويجا لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة”.

وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان : “ستغير هذه السفينة الوضع الحالي لخطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن السفينة”.

تم الكشف عنها لأول مرة في 2022

وعندما تم الكشف عن “أيقونة البحار” لأول مرة في أكتوبر عام 2022، وحققت السفينة رقما قياسيا في حجوزات العطلات في تاريخ شركة رويال كاريبيان، التي تأسست قبل 53 عاما.

ما يقرب من 10 آلاف راكب على متن أيقونة البحار

تنقسم “أيقونة البحار” إلى ثماني مناطق وتتكون من 20 طابقا. تحتوي السفينة على 6 منزلقات مائية، و7 حمامات سباحة، وحلبة تزلج، ومسرح، وأكثر من 40 مطعما، كما يمكن أن تستوعب السفينة ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.