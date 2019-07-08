أول ذي الحجة 1440.. وموعد عيد الأضحى 2019 في السعودية، وتاريخ وقفة عرفات

ننشر لكم موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1440 وموعد عيد الأضحى 2019 في السعودية فلكيا، وذلك مع اقترابنا من تلك الأيام الكريمة والمباركة، ومناسبة عيد الأضحى هي المناسبة العظيمة التي ينتظرها الجميع في العالم الإسلامي، كما ينتظر الكل بداية ذي الحجة والليالي العشرة المباركة الأولى منه، وما فيها من خير وفضل عظيم ونفحات ربانية مباركة، كما يشهد شهر ذي الحجة موسم الحج، ويوم وقفة عرفات، وبعد وقفة عرفة تأتي الفرحة الهامة وهي فرحة العيد الكبير، وأربعة أيام سعيدة.

ملايين المسلمين حول العالم، يفضلون السياحة الدينية خلال ذي الحجة وإجازة ذي الحجة 1440، ويتوجهوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة، من لم يحجز مكانه في موسم الحج لهذا العام، يخطط من الان لعطلة سياحية خلال إجاز عيد الأضحى 2019، البعض يخطط لقضاء عطلة سياحية مع الأسرة داخل بلده، بينما يخطط كثيرون لقضاء إجازة سياحية متميزة في أي من الوجهات السياحية العالمية، مثل السياحة في دبي، أو السياحة في سلطنة عمان، أو السياحة في قبرص، أو أمريكا، أو جنوب شرق آسيا.

أول ذي الحجة 1440 وموعد عيد الأضحى في السعودية فلكيا

طبقا للحسابات الفلكية، سوف يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1440 في السعودية بالتاريخ الميلادي هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، وعليه يكون يوم وقفة عرفات هو يوم السبت 10 أغسطس 2019، على أن يكون موعد عيد الأضحى في السعودية هو يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وعلى الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن السعودية ومعظم الدول العربية، تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية، فتابعونا مع نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال ذي الحجة 1440.