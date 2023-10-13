أول تعليق من ماكدونالدز مصر والسعودية على حملات المقاطعة بسبب وجبات الجيش الإسرائيلي

ملايين الدعوات لمقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية بعد انتشار صور لتوزيع وجبات عليها علامة ماكدونالدز على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لها، ولهذا قامت شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر بإصدار بيان عاجل علقت فيه على دعوات المقاطعة لمطاعم ماكدونالدز في الوطن العربي قائلة إن شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، شركة مصرية ١٠٠% وأنها ملك رجل الأعمال المصري ياسين منصور وأنها تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر.

كما أضافت الشركة أنها حرصت على مدار 30 عاما على إطلاق مبادرات تنموية لخدمة المجتمع المصري، كما أنها توفر أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين وعائلاتهم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال شركائها ومورديها المحليين، كما أن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح للشركة المصرية باستخدام العلامة التجارية محليا وإمدادها بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائها، واختتم البيان بأن الشركة تؤكد احترامها ومراعاتها والتزامها الدائم للوطن والمجتمع، ولا علاقة لعا بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى.

تعليق ماكدونالدز السعودية

وفي بيان صادر عن شركة ماكدونالدز السعودية ردت الشركة على حملة مقاطعة منتجاتها وأعلنت أنها شركة سعودية 100%، كما أعلنت احترامها والتزامها للمجتمع السعودي، مؤكده أنه لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون خارج المملكة العربية السعودية.