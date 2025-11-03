أخبار عالمية

أول تحرك فنزويلي بعد تهديد ترامب بالهجوم

آياتي خيري

قال تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، بالإعتماد على وثائق أمريكية مسرّبة، أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وجّه رسائل إلى قادة الصين وروسيا وإيران طلب فيها دعمًا عسكريًا عاجلًا لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمريكية.

طلبات رئيس فنزويلا

وطبقًا لما جاء في تقرير للصحيفة، دعا مادورو نظيره الصيني لتسريع إنتاج أنظمة الرادار والمعدات العسكرية من قبل الشركات الصينية، كما حثّ بكين على توسيع التعاون العسكري بين البلدين في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن.

وكشفت الوثائق أن الرئيس الفنزويلي بعث أيضًا برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب فيها صواريخ ورادارات وطائرات محدثة، وذلك بعد تلويح ترامب بخيارات عسكرية وتنفيذ ضربات ضد سفن فنزويلية.

وأوضحت التسريبات أن كاراكاس تواصلت مع إيران والصين لبحث توريد معدات دفاعية إضافية، في إطار خطة تهدف إلى إعادة بناء منظومة الردع الفنزويلية وتقليص الاعتماد على الموردين الغربيين.

ونوه التقرير إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل سعي فنزويلا إلى تشكيل محور دفاعي بديل مع قوى مناهضة للنفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية وآسيا.

