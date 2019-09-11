أول الأيام البيض غدا.. جدول الأيام البيض لشهر محرم 2019- سبتمبر 1441

جدول الأيام البيض 2019-1441 يشغل تفكير الجميع ممن يصوموا تلك الأيام البيض الكريمة والمباركة والعظيمة، حيث نقدم لكم الان من خلال موقع نجوم مصرية جدول الأيام البيض لشهر محرم 2019 الموافق 1441 في السعودية والإمارات والكويت والبحرين مصر، حيث يعتبر صيام تلك الأيام من السنن عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وصيام الأيام البيض له فضل وأجر وثواب كبير وعظيم، إلى جانب فضل الصوم وأجره عند الله عز وجل.







جدول الأيام البيض لشهر محرم 2019-1441

سميت تلك الأيام بالأيام البيض لأن ليالي تلك الأيام تكون فيها السماء بيضاء، ويكون القمر مكتمل ويدون بدرا وأبيض، ويضيئ السماء في تلك الليالي العظيمة والمباركة، الأيام البيض تصادف أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري أو قمري، جدول الأيام البيض بشهر محرم 2019 في السعودية والإمارات والكويت ومصر هي كالتالي:

يوم الخميس 13 محرم 1441 الموافق 12 سبتمبر 2019.

يوم الجمعة 14 محرم 1441 الموافق 13 سبتمبر 2019.

يوم السبت 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019.







الحسنة بعشرة أمثالها، فصيام الأيام البيض وهم ثلاثة أيام يعادلون فضل صيام 30 يوما، وفي حال واظب المسلم على صوم جدول الأيام البيض باستمرار، فإن هذا يعادل صوم الدهر، إلى جانب أن للصوم فضل كبير عند الله عز وجل، ويقول الله جل جلاله “كل عمل إبن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به”