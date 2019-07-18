أول أيام رمضان 1441-2020.. وموعد بداية الفاتح من شهر الصيام (السعودية، الإمارات، الكويت)

موعد أول والفاتح من رمضان 1441-2020 ينتظره الجميع في السعودية والإمارات والكويت وفي كل مكان يتواجد فيه المسلمون حول العالم، حيث نقدم لكم الآن موعد أول أيام رمضان 2020 في كل العالم (فلكيا)، هذا وقد تقدم علم الفلك بصورة كبيرة الآن، وأصبحت الحسابات التقديرية الفلكية أقرب للحقيقة والواقع بخصوص ظهور هلال الشهور الهجرية، هذا ويعتمد المسلمون في ألمانيا والسويد والدنمارك وأمريكا وأستراليا وكندا ومعظم دول العالم الغربي على الحسابات الفلكية لتحديد بدايات الشهور الهجرية، بينما تعتمد الدول العربية في ذلك على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال.

أول أيام رمضان 1441-2020 فلكيا في السعودية والإمارات والكويت وكل دول العالم

يوم الرؤية لهلال الفاتح من شهر رمضان 1441 سيكون يوم 29 شعبان 1441 الموافق الأربعاء 22 أبريل 2020، وطبقا للحسابات الفلكية، سوف يتعذر مشاهدة هلال أول رمضان 2020، ليكون الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون موعد أول أيام رمضان 2020 في السعودية والإمارات والكويت وألمانيا والسويد والدنمارك وأمريكا وكندا وأستراليا وكل العالم هو يوم الجمعة 24 أبريل 2020.

وطبقا للحسابات الفلكية سيكون عدد أيام شهر رمضان 1441-2020 كامل ثلاثون يوما، وأخر أيامه هو يوم السبت 23 مايو 2020، على أن يكون موعد عيد الفطر 2020 هو يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، هذا ويدعو الجميع الآن بدعاء جميل واحد وهو “اللهم بلغنا رمضان”، شهر الرحمة والمغفرة، شهر الخير واليمن والبركات.