أولمبياد طوكيو سيكون الأغلى تكلفةً في التاريخ، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو يكشف عن مفاجآت حول تنظيم الألعاب الأولمبية 2021

بواسطة أحمد الفاضل

قال “توشيرو موتو” الرئيس التنفيذي للأولمبياد طوكيو اليوم إن الألعاب الأولمبية ستكلف مبلغ إضافياً يبلغ 900 مليون دولار لوقف إنتشار كوفيد-19 بين اللاعبين وكل منهم مهتمون بالحضور، وقالت اللجنة الأولمبية إن الميزانية النهائية ستبلغ 15 مليار دولار أمريكي مما يجعل من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو أغلى دورة ألعاب أولمبية في التاريخ.

أولمبياد طوكيو سيكون الأغلى تكلفةً في التاريخ، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو يكشف عن مفاجآت حول تنظيم الألعاب الأولمبية 2021 2 22/12/2020 - 6:05 م

ومن جانبه تضاربت آراء الشارع الياباني وانقسم الناس بين معارض ومؤيد لإقامة الألعاب الأولمبية، وقال البعض إن الألعاب الأولمبية تعد استثماراً ممتازاً للاقتصاد والسياحة في اليابان ورفضوا مقترحات تأجيلها مرة أخرى بينما قال آخرون إن من الأفضل إلغاء الحدث تماماً حفاظاً على صحة الناس ومنعاً لتحول اليابان لبؤرة جديدة لكوفيد-19. أولمبياد طوكيو سيكون الأغلى تكلفةً في التاريخ، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو يكشف عن مفاجآت حول تنظيم الألعاب الأولمبية 2021 1 22/12/2020 - 6:05 م

وقالت اللجنة الأولمبية إنها ستقوم بإلغاء بعض المراسم مثل مراسم الترحيب باللاعبين وسيتم تقليص حجم الحدث إعلامياً.

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أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

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