أوكرانيا: زيلنسكي يوجه الشكر للولايات المتحدة لدعمها بلاده بمبلغ 250 مليون دولار

وجه الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، شكره إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإلى الكونجرس الأمريكي، وشعب الولايات المتحدة، على المساعدات الجديدة إلى بلاده، والتي تقدر بـ250 مليون دولار أمريكي.

إن مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لأوكرانيا بلغت هذا العام أكثر من 24 مليار دولار_المصدر: إكس

جاء ذلك في تدوينة للرئيس الأوكراني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، وأضاف زيلينسكي “إن الصواريخ والمكونات الدفاعية الجوية، والأسلحة المضادة للدبابات، والذخيرة، ومعدات إزالة الألغام وغيرها من المعدات ستغطي احتياجات أوكرانيا الأكثر طلبا”.

وأردف زيلينسكي قائلا “إن تواجد القيادة المركزية في التحالف الذي يتكون من أكثر من 50 دولة، والذي يمد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، لهو أمر هام جدا، لمكافحة العدوان والإرهاب، ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في جميع العالم”.

وأشار في تدوينته إلى أنه تم اتخاذ قرار تاريخي من قبل الولايات المتحدة، بمد أوكرانيا بطائرات F–16، معلقا على ذلك بقوله “سنكون ممتنين دائما لكل هذا الدعم”.

واختتم الرئيس الأوكراني تدوينته قائلاً “ومن أجل الدفاع عن الحرية والأمن، ليس فقط في أوكرانيا وأوروبا، بل وأيضا في الولايات المتحدة، يتعين علينا أن نستمر في الرد على العدوان الروسي المستمر بأقصى قدر ممكن من القوة والحزم”.

I thank @POTUS Joe Biden, Congress, and the American people for the $250 million military aid package announced yesterday.



Additional air defense missiles and components, anti-tank weapons, ammunition, mine clearing, and other equipment will cover Ukraine’s most pressing needs.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2023