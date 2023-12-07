أهم حوادث استهداف أنصار الله الحوثيين للسفن الإسرائيلية في باب المندب.. والاحتلال يتخذ إجراء

مضيق باب المندب هو ممر ضيق يقع بين جمهورية اليمن ودولة جيبوتي، في أقصى جنوب البحر الأحمر، ويعتبر مضيق باب المندب، من أكثر الأماكن ازدحاما في العالم، حيث يمر بها العديد من السفن المحملة للنفط، حوالي خمس استهلاك العالم، وقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، تصديها للسفن الإسرائيلية ردا على انتهاكات الاحتلال في غزة.

مضيق باب المندب

حوادث هجوم الحوثيين على السفن

منذ اشتعال الحرب الوحشية على غزة، ووقف الجميع ينظر إلى المشهد ويبدي الآراء، والمفاوضات لوقف القتال، ولكن جماعة أنصار الله الحوثي، اتخذت موقفا قد يعجب منه الكثيرون، فقد أكدت السيطرة على باب المندب، وإعلان استهدافها لأي سفينة إسرائيلية أو أمريكية تعبر باب المندب ومنع عبورها.

أبرز حوادث الاستهداف

كانت أول عملية استهداف السفن في يوم 19 نوفمبر، عندما أعلنت جماعة أنصار الحوثي عن خطف سفينة ” غالاكسي ليدر” الاسرائيلية، وقد تم احتجاز طاقمها، وهما عدد 25 لا يحمل أي منهم الجنسية الإسرائيلية، حيث ما زالت المشكلة قائمة، حيث قالت الحوثيون أن أمر السفينة يتعلق بالاتفاقيات مع حماس، وخدمة أهداف المقاومة، بعدها تم استهداف سفينة شحن مملوكة لبريطاني، يحمل الجنسية الإسرائيلية، يدعو ديفيد أونغا، قد تعرضت للقصف من قبل الحوثيين.

آخر عمليات السفن

حيث أعلنت قوات الحوثيون بيانا يوم الأحد 3 ديسمبر أن ” قواتهم هاجمت سفينتين إسرائيليتين، هما يونيتي اكسبلورر، ترفع علم جزر البهاما، وسفينة “نمبر 9 “، ترفع علم بنما، حيث رفضتا الرسائل التحذيرية التي أطلقتها القوات البحرية اليمنية”، وتم استهدافهما بطائرات مسيرة، وقد أطلقت السفينتان رسائل استنجاد، شعرت بها المدمرة الأمريكية كارني، ورصدت صاروخا أطلقه الحوثيون على السفن، حيث شهدت السفينة “يونيتي اكسبلور”، بينما وقعت أضرار مادية على السفينة “نمبر 9 “.

اسرائيل ترسل قطع بحرية

أرسلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ حوالي 4 أيام، قطع بحرية وغواصة إلى البحر الأحمر لرصد التحركات الإيرانية، وجاء ذلك بالتنسيق مع أمريكا، حيث شددت أمريكا وأوروبا، على خطورة اعتراض السفن التجارية من قبل الحوتيين، والإضرار بالملاحة البحرية.