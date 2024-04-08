أهم الإحصائيات واستطلاعات الرأي في أمريكا وإسرائيل وحجم الدمار في غزة

بعد مرور ستة أشهر من حرب الاحتلال الإسرائيلي الهمجية التي دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت بحسب آخر تقارير وزارة الصحة في غزة، 33175 ألف شهيد فلسطيني وخلفت ورائها 75886 مصاب، باتت الحقائق تتجلى بوضوح، وانقسمت شعوب العالم في تظاهرات شبه يومية أغلبهم من مؤيدين القضية الفلسطينية، ولكن ماذا يحدث داخل أمريكا وإسرائيل؟، وماذا حدث في القطاع بالأرقام؟.

معهد بيو الأمريكي للأبحاث

لا يخفى على العالم ما كان عليه الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية من ولاء للدولة الصهيونية، فما إن حدثت الحرب حتى حشدت حاملات الطائرات في البحر المتوسط من أجل إسرائيل، تلك الرقعة في الشرق الأوسط التي تمتد من خلالها أزرع الولايات المتحدة وتفرض النفوذ، فكان حق إسرائيل في الوجود حقا أصيلا لدى الأمريكان، وكانت تهمة معاداة السامية اتهام يستوجب العقوبة، ولكن بعد مرور 6 أشهر من الحرب، أورد معهد “بيو الأمريكي للأبحاث” نتائج مذهلة حيث:

وجد أن 58% من الأمريكيين يرون أنه يجب السماح بمعارضة حق إسرائيل في الوجود، ويجب أن لا يكون الحديث في ذلك خطا أحمر لدى الأمريكان.

66% من الأمريكيين يرون أنه يجب أن يكون للفلسطينيين دولتهم المستقلة والإدارة الأمريكية نفسها تدعم حل الدولتين.

مئات الآلاف من الشعب الأمريكي يتظاهرون من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ويطالبون الحكومة بالسماح بالخطاب الذي يدعم فلسطين في وسائل الإعلام الأمريكية.

⁠100 ألف نازح و20% من العائلات لا تريد العودة إلى غلاف غزة.. ارتفاع حصيلة النازحين من إسرائيل بسبب الحرب#إنفوغراف #حرب_غزة pic.twitter.com/Z4l95uQGQE — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 8, 2024

إحصائيات إسرائيلية

كما هناك إحصائيات أجريت بين الشعب الإسرائيلي نفسه، سواء على القنوات التليفزيونية أو صحيفة هارتس الإسرائيلية، نذكر أهمها:

الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسارة فادحة قدرت ب 56 مليار دولار أمريكي، وعجز في الموازنة وارتفاع غير طبيعي في الدين العام.

حوالي 100 ألف مواطن إسرائيلي تركوا إسرائيل وفروا خارج البلاد.

20% من المستوطنين في غلاف غزة يرفضون العودة إليها.

500 منزل متضرر في مستوطنات شمال إسرائيل، نتيجة هجمات حزب الله اللبناني.

28 بلدة في شمال إسرائيل على الحدود اللبنانية تم إخلاؤها.

50% من الإسرائيليين يرون أنه يجب عزل نتنياهو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

41% من الشعب الإسرائيلي يرى أن نتنياهو مسئول على توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

49% يرون أن نتنياهو يتخذ قراراته بدوافع سياسية.

46 % فقط يؤيدون العملية العسكرية مع لبنان.

39% فقط هم الواثقون في أن الحكومة تقوم بما عليها باستعادة الأسرى.

68 % من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يدير الحرب على وضع جيد.

استطلاع للرأي: أغلبية الإسرائيليين يعتبرون أن الحكومة لا تقوم بما يكفي لإعادة الأسرى#حرب_غزة pic.twitter.com/alCMzG6FV9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 8, 2024

تقرير الأمم المتحدة عن حجم خسائر القطاع

في تقرير مشترك بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، أورده موقع سكاي نيوز، كشف عن خسائر قطاع غزة الفادحة كانت كالتالي: