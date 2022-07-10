“أنس جابر” تتسلم جائزة المركز الثاني من دوقة كامبريدج كيت ميدلتون| صور

بفستان أصفر نابض بالحياة، سلمت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، جائزة المركز الثاني إلى اللاعبة التونسية أنس جابر، بعد خسارتها أمام الروسية إيلينا ريباكينا، في نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.

أنس جابر تخسر أمام الروسية إيلينا

خسرت التونسية أنس جابر، والمصنفة بالمركز الثاني عالميًا أمام الروسية إيلينا ريباكينا، والتي رفعت علم بلدها كازاخستان في نهائي ويمبلدون لكرة المضرب بالأمس.

ورغم خسارتها التي حرمتها من المركز الأول، أصبحت أنس جابر، أول لاعبة عربية وإفريقية تتأهل للبطولة الكبرى، كما أنها تسلمت جائزة المركز الثاني من دوقة كامبريدج، بعد انتهاء المباراة.

يعد هذا هو اللقب الأول للاعبة إيلينا، 23 عامًا، والمصنفة بالمركز 23 عالميًا، والتي رفعت علم بلدها كازاخستان بدلا من روسيا التي فرض عليها حظر المشاركة في البطولة.

كيت ميدلتون بالأصفر النابض بالحياة

خلال المباراة، تألق دوقة كامبريدج، 40 عامًا، بفستان أصفر طويل، ارتدته للمرة الأولى في زيارتها لمنطقة بحر الكاريبي في وقت سابق من العام. وهي قطعة مصممة لها خصيصًا.

هذا التصميم مستوحى من فستان بريجيت ميدي، وتبلغ تكلفته 1095 جنيه إسترليني، ومصنوع من القطيفة.

وعند وصولها، كانت الدوقة، وهي أم لثلاثة أطفال، متحمسة للغاية وهذه هي المرة الثانية التي تحضر بها الدوقة مباراة في البطولة، بصفتها راعية رسمية لاتحاد لاون للتنس.

تصريحات أنس جابر بعد الهزيمة

في أعقاب هزيمتها في نهائي ويمبلدون، صرحت أنس جابر، صاحبة المسيرة الرياضية الحافلة، بأنها ممتنة بشكل كبير للدعم الذي تلقته من كافة أنحاء الوطن العربي، وأعربت عن سعادتها بالتشجيع الكبير لها.

وعن فوز الكازاخستانية إيلينا، قالت أنس جابر :” أشكر إيلينا لقد قدمت مباراة رائعة واستحقت الفوز وأتمنى أن يكون الفوز من نصيبي في المرة المقبلة”.

وكتبت أنس جابر، على صفحتها الشخصية بموقع التغريدات القصيرة تويتر :” شكرا لجميع مع ساندني منذ اليوم الأول في تلك الرحلة، والدي ووالدتي، وزوجي، ومدربي وفريقي، بدونكم لم يكن ليكون ذلك ممكننا على الإطلاق، أحبكم كثيرا جميعا”.