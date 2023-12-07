أنجلينا جولي: سأعتزل التمثيل قريبًا

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، عن نية مغادرتها الولايات المتحدة واعتزال التمثيل، حيث قالت في تصريحات صحفية خلال الساعات القليلة الماضية: “لقد نشأت في بيئة ضيقة نوعًا ما، وبينما هوليوود هي إحدى أشهر الأماكن في العالم، فإنها ليست بيئة صحية، لذا فأنا أبحث عن الأصالة”.

أنجلينا جولي بالحجاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت النجمة الشهيرة التي اشتهرت بحبها لعمل الخير: “سأعتزل التمثيل قريبًا، عندما بدأت مسيرتي لم أتوقع أن أكون شخصية عامة وأشارك في العديد من الأعمال، مؤكدة أنها ليست لديها حياة اجتماعية وأنها لم تقم بأي مواعدة أو علاقات عاطفية في الوقت الحالي، وأنها ليس لديها العديد من الأصدقاء.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أنها لن تعتزل حتى تنهي بعض مشاريعها الفنية على الأقل، مثل الجزء الثالث من فيلم Maleficent الشهير، بالإضافة إلى تجسيدها لسيرة حياة المغنية الأوبرالية الأسطورية ماريا كالاس في فيلم من إخراج بابلو لارين.

وبخصوص طلاقها من زميلها ومواطنها براد بيت، أشارت إلى أن أطفالهما كانوا سبب النجاة بالنسبة لها بعد الانفصال، حيث قالت: “تغيرت حياتي تمامًا. إن إنجاب الأطفال أنقذني وعلمني كيفية العيش في هذا العالم بشكل مختلف”.

وأضافت النجمة الأمريكية الشهيرة: “نحن أقرب مما يعتقد البعض، رغم اختلافنا كأشخاص وأحيانًا توجهات حياتنا، إلا أننا نشكل وحدة واحدة وهذا هو سر قوتنا”.