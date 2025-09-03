أميركا تصعّد ضد “TSMC” وتلغي امتيازات الرقائق في الصين

أعلنت واشنطن فرض قيود إضافية على شركة TSMC، أكبر مصنع تعاقدي للرقائق الإلكترونية في العالم، من خلال إلغاء تراخيص التصدير السريع الخاصة بمعدات تصنيع الرقائق الموجهة إلى مصانعها في الصين، في خطوة جديدة ضمن الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، ويبدأ القرار تطبيقه رسميًا مع نهاية ديسمبر 2025، على أن تضطر الشركة للحصول على تصاريح خاصة لكل شحنة اعتبارًا من عام 2026.

تفاصيل القرار وتأثيره على الصين

تستهدف القيود الأميركية بشكل مباشر مصنع TSMC في مدينة نانجينغ الصينية، الذي ينتج رقائق بتقنيات 28 و16 و12 نانومتر، ورغم أن هذه الشرائح لا تعد الأحدث عالميًا، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في قطاعات الاتصالات والإلكترونيات والسيارات، وبموجب القرار الجديد، فإن أي شحنات معدات متقدمة إلى هذا المصنع ستخضع لمراجعة صارمة من الحكومة الأميركية، ما قد يعرقل عمليات الإنتاج ويؤثر على تلبية الطلب العالمي.

خلفية سياسية وأمنية

تسعى الولايات المتحدة منذ سنوات إلى الحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة، خشية استخدامها في التطبيقات العسكرية أو الذكاء الاصطناعي المتقدم، وكانت واشنطن قد فرضت عام 2022 قيودًا على تصدير معدات الرقائق إلى الصين، لكنها منحت لاحقًا استثناءات محدودة لشركات مثل TSMC وسامسونغ وSK Hynix، إلا أن العودة إلى تشديد القيود الآن تعكس توترًا متزايدًا في المنافسة التكنولوجية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

موقف TSMC وخطط المواجهة

من جانبها، أكدت شركة TSMC أنها تتابع التطورات عن كثب وتعمل على التواصل مع السلطات الأميركية لتجنب أي تعطيل لأعمالها في الصين، وتعد الشركة التايوانية شريكًا أساسيًا لعمالقة التكنولوجيا مثل آبل وإنفيديا وكوالكوم، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها ذا تأثير مباشر على سلسلة التوريد العالمية.

في الوقت نفسه، تسعى الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية عبر دعم شركات محلية لتطوير شرائح متقدمة، مثل جهود علي بابا في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي.

انعكاسات القرار على الأسواق العالمية

يرى خبراء أن هذه الخطوة الأميركية ستؤدي إلى زيادة الضغوط على سلاسل التوريد، في وقت يشهد فيه العالم سباقًا محمومًا على السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، كما أن القرارات الأميركية الأخيرة تعكس البعد الجيوسياسي العميق في صناعة التكنولوجيا، إذ لم تعد المنافسة محصورة في الأسواق بل امتدت إلى السياسات الأمنية والاستراتيجية.