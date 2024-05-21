أمريكيون يقاطعون بلينكن في مجلس الشيوخ..أنت مجرم حرب سنتذكرك بأنك جزار غزة

منذ بداية حرب الاحتلال الصهيوني على غزة، والتي مر عليها حوالي ثمانية أشهر، تقف الولايات المتحدة داعمة للحرب الإجرامية التي قتلت 40 ألف فلسطيني ودمرت أكثر من 90% من قطاع غزة، وانتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وشردت السكان وأذاقتهم الجوع والعطش والحرمان، ويخرج علينا وزير الخارجية الأمريكي “بلينكن” دائما بتصريحاته الاستفزازية التي تحيد عن الحق وتقف بجانب العدوان.

أنت مجرم حرب سنتذكر أنك جزار غزة

في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وأثناء إلقاء وزير الخارجية “بلينكن” كلمته، ثار بعض المحتجون في وجهه أنت مجرم حرب قاتل يا بلينكن، سنتذكرك بأنك جزار غزة، الذي قتلت 40 فلسطيني، قتلت أطفال غزة، قتلت الطفلة “هند رجب” التي تبلغ من العمر 6 سنوات، والتي طلبت النجدة من الهلال الأحمر الذي لم يستطع نجدتها من رصاص الاحتلال، وعاود الاحتجاج ولم يستطع بلينكن استكمال حديثه حتى أخرجت الشرطة المحتجين من القاعة.

محتجون على الحرب في #غزة يقاطعون مداخلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ: مجرم حرب، سوف نتذكرك كجزار #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/PED9khHJSc — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 21, 2024

الولايات المتحدة تظهر بوجهها القبيح

حيث أكد العديد من الخبراء السياسيين، أن حرب السابع من أكتوبر أظهرت الولايات المتحدة بوجه قبيح، ليس أمام شعوب ودول العالم فحسب، بل أمام أغلبية الشعب الأمريكي الذي أصبح متيقنا من ضعف بلاده أمام دولة إسرائيل وعجزه على التأثير عليها، وبعضهم شاهد وجه أمريكا الاستعماري الذي يتدخل في شؤون بلاد العالم فقط من أجل المصالح الأمريكية ولو على حساب الشعوب، وتعطل أمريكا القانون الدولي وترفض أحكام محكمة العدل الدولية وترفض حكم المحكمة الجنائية بشأن مذكرات الاعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي “يواف غالانت”، لارتكابهم الجرائم ضد المدنيين في غزة، كما ترفض قرارات وتوصيات الأمم المتحدة أيضا إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل.