أمريكا وبريطانيا تشن غارات من الجو والبحر على مواقع حوثية في اليمن

أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون أنها نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المدن اليمنية بالتعاون مع القوات البريطانية.

وقد ذكرت مصادر بأن القصف الجوي الحوثي استهدف البحر الأحمر، وتم سماع دوي انفجارات قبالة سواحل الحديدة.

التحالف الدولي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين

وأفاد مسؤول في البنتاجون بأن الأهداف التي تم استهدافها تشمل مناطق في صنعاء وميناء الحديدة، وتم استهداف نحو عشرة أهداف حوثية.

وأشار المصدر إلى أن الأهداف التي تم استهدافها تشمل مراكز تصنيع طائرات مسيرة ومخازن للأسلحة، وأكد المسؤول أن مقاتلات أميركية وبريطانية شاركت في الغارات على مواقع الحوثيين.

وقد تم توجيه القصف إلى عدة مناطق حيث تعرض معسكر القوات البحرية في الحديدة ومحيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي زبيد والزيدية بالمدينة للقصف.

كما تم استهداف قاعدة الديلمي الجوية وفج عطان ومعسكر اللواء الثامن في صنعاء، وهذه المنشآت تحتوي على ورش تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة يعتقد أنها تعمل بتوجيه ودعم من خبراء إيرانيين وأعضاء من حزب الله والحوثيين.

وقد شمل القصف أيضًا معسكرات في محافظة تعز، بما في ذلك معسكر الجند ومحيط مطار تعز واللواء 122، وتم أيضًا استهداف معسكر كهلان في صعدة، ومواقع أخرى في حجة.

Three pieces of footage reportedly from this evenings events in Yemen, can’t find anything historical for them so I believe they are authentic from tonight currently. pic.twitter.com/ywAfioXfZa

— Aurora Intel (@AuroraIntel) January 12, 2024