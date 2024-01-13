أمريكا وبريطانيا تشن غارات من الجو والبحر على مواقع حوثية في اليمن

أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون أنها نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المدن اليمنية بالتعاون مع القوات البريطانية.

وقد ذكرت مصادر بأن القصف الجوي الحوثي استهدف البحر الأحمر، وتم سماع دوي انفجارات قبالة سواحل الحديدة.

التحالف الدولي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين

وأفاد مسؤول في البنتاجون بأن الأهداف التي تم استهدافها تشمل مناطق في صنعاء وميناء الحديدة، وتم استهداف نحو عشرة أهداف حوثية.

وأشار المصدر إلى أن الأهداف التي تم استهدافها تشمل مراكز تصنيع طائرات مسيرة ومخازن للأسلحة، وأكد المسؤول أن مقاتلات أميركية وبريطانية شاركت في الغارات على مواقع الحوثيين.

وقد تم توجيه القصف إلى عدة مناطق حيث تعرض معسكر القوات البحرية في الحديدة ومحيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي زبيد والزيدية بالمدينة للقصف.

كما تم استهداف قاعدة الديلمي الجوية وفج عطان ومعسكر اللواء الثامن في صنعاء، وهذه المنشآت تحتوي على ورش تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة يعتقد أنها تعمل بتوجيه ودعم من خبراء إيرانيين وأعضاء من حزب الله والحوثيين.

وقد شمل القصف أيضًا معسكرات في محافظة تعز، بما في ذلك معسكر الجند ومحيط مطار تعز واللواء 122، وتم أيضًا استهداف معسكر كهلان في صعدة، ومواقع أخرى في حجة.

Three pieces of footage reportedly from this evenings events in Yemen, can’t find anything historical for them so I believe they are authentic from tonight currently. pic.twitter.com/ywAfioXfZa — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 12, 2024

وقد أكد مسؤول أميركي أن التحالف الدولي قام بشن ضربات على الحوثيين في اليمن باستخدام طائرات وسفن وغواصات.

وقال قيادي في جماعة الحوثي إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقد أكد القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى عبر منصة إكس أن العدوان استهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار.

وقد أفاد شهود عيان بسماع دوي ثلاثة انفجارات في العاصمة اليمنية، وأعلن مسؤول حوثي عن شن غارات معادية على صنعاء.

وفي واشنطن فقد صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذتا ضربات في اليمن بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضد المواقع التي يستخدمها الحوثيون.

وقد أكد بايدن في بيان أن هذه الضربات تأتي ردًا مباشرًا على هجمات غير مسبوقة من الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن لأول مرة في التاريخ.

وقد أضاف بايدن أن هذه الهجمات قد عرضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائهم للخطر، وقد تسببت في تعطيل التجارة وتهديد حرية الملاحة.

وأكد بايدن بأنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأفراد وضمان التدفق الحر للتجارة.

ومن جانبه فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن سلاح الجو الملكي البريطاني شارك بالتعاون مع الولايات المتحدة وبدعم من هولندا وكندا والبحرين في شن ضربات على الحوثيين في اليمن.

وقد طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.