أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تبادل البيانات حول صواريخ كوريا الشمالية

عقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعًا مع نظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك في سول وقد انضم وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إلى الاجتماع عبر الإنترنت وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية رويترز.

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تبادل البيانات حول صواريخ كوريا الشمالية

وقد أعرب وزير الدفاع الياباني كيهارا للصحفيين عن تعزيز التعاون الثلاثي في مواجهة البيئات الأمنية الصعبة، وأشار إلى أن هذا هو أول اجتماع للوزراء الثلاثة من هذا النوع، وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار التعديلات للوصول إلى المرحلة النهائية في العملية.

وفي قمة عقدها في 18 أغسطس فقد اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تبادل البيانات التحذيرية لكوريا الشمالية في الوقت الفعلي بحلول نهاية العام الحالي.

وقد أشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيانها إلى أن الوزراء أدانوا التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، واعتبروه انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة كما أكدوا أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وبشكل منفصل فقد أجرى الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في سول في أول زيارة له لكوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في أكتوبر.

وقد ناقش براون التحديات المتواصلة التي تواجهها كوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق الصواريخ، وأكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية وفقًا لبيان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.