أمريكا : حق الإجهاض غير دستوري ومسيرات مؤيدة ومنددة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

حكمت المحكمة الدستورية الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض للنساء في القضية المشهورة والمسماة «Roe V. Wade» وفي أثناء انعقاد المحكمة قامت مسيرات حاشدة في أماكن متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمسيرات بين مؤيدة ومناهضة للإجهاض مما يدعو للقلق لانقسام المجتمع الأمريكي حول القضية والكثير منهم في انتظار رأى الكونجرس الأمريكي، وسوف تعود حرية الإجهاض لكل ولاية حسب القوانين الداخلية للولايات ، وذلك ما لم يتدخل الكونجرس الأمريكي لإصدار القوانين المنظمة للأمر.

وجدير بالذكر فإن المحكمة قد ألغت الحكم الشهير الصادر سنة 1973 في الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بحق الإجهاض للنساء، وعلق الرئيس الأمريكي جو بيدن على الحكم وقال عنه أنه “خطأ مأساوي” وأضاف قائلا إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد

وقامت CNN بعمل بحث واستفتاء شمل المجموعات التي تنظم الأحداث حول قضية الإجهاض وكانت نتيجة التصويت على إلغاء القضية: 5-4 لصالح الإلغاء.

وإليكم بعض آراء القادة الأمريكيين والأوربيين في ذلك الأمر حسب ما ذكرت يورنيوز

باراك أوباما اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المحكمة العليا “بمهاجمة الحريات الأساسية لملايين النساء الأمريكيات”، بعد قرار المؤسسة الجمعة إلغاء حق الإجهاض. وقال الرئيس الديمقراطي السابق على تويتر “اليوم لم تكتف المحكمة العليا بإلغاء ما يقرب من 50 عامًا من سابقة تاريخية، بل تركت أيضًا القرار الأكثر شخصية لإرادة السياسيين والأيديولوجيين”. مايك بنس رحب مايك بنس، نائب الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة، بحرارة الجمعة بقرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض الذي قال بأنه “أصبح في مزبلة التاريخ”. وقال السياسي المسيحي الإنجيلي المتدين، الذي كان الذراع اليمنى لدونالد ترامب في البيت الأبيض على تويتر “بإعادة قضية الإجهاض إلى الولايات والشعب، صححت المحكمة العليا خطأ تاريخيًا”. ميسوري أول ولاية تحظر الإجهاض أعلن المدعي العام في ولاية ميسوري الجمعة، أن هذه الولاية المحافظة الواقعة في وسط الولايات المتحدة أصبحت “الأولى” التي تحظر الإجهاض الطوعي في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى الحق في الإجهاض. وقال إريك شميت في تغريدة مصحوبة بصورة تظهره وهو يصادق على مشروع القانون الذي ينهي الإجهاض “حقًا” في ولاية ميسوري التي كان لديها عيادة واحدة فقط تسمح بإجراء مثل هذه العملية “هذا يوم تاريخي لقدسية الحياة”. نانسي بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي والمنتمية للحزب الديمقراطي في بيان “هذا الحكم القاسي شائن ومؤلم. ثقوا تماما أن حقوق النساء وجميع الأمريكيين ستطرح في الاقتراع في نوفمبر- تشرين الثاني (انتخابات التجديد النصفي للكونغرس)”. ميتش ماكونيل أما ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فقد أشار في بيان إلى أن هذا القرار “انتصار تاريخي للدستور وللطرف الأضعف في مجتمعنا”. الأمم المتحدة أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأمريكية العليا “يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء”. وقالت ميشيل باشليه في بيان إن “الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن”، مبدية أسفها لقرار “يشكل تراجعا كبيرا”. تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة إنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا صدر في قضية (رو ضد وايد) وقنن الإجهاض. وتابع على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا “أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أمريكا مثل تلك الحقوق”. بوريس جونسون قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض “خطوة كبيرة للوراء”.

الإجهاض في الإسلام ورأى مفتي الديار المصرية

وفي حوار سابق على قناة الناس الفضائية سئل فضيلة مفتي الجمهورية شوقي علام مفتي الديار المصرية عن سؤال: هل الإجهاض مسموح في الإسلام؟ وعن حكم الإجهاض للمرأة، فقال سيادته: أن في حالة وجود حمل للمرأة فذلك يقتضي الحفاظ على الجنين والعناية الصحية والطبية به، بل لا يجوز أن تفتعل المرأة أي إجراء مقصود يضر بالجنين، أم عن الإجهاض وإسقاط الجنين فقد وضح سيادته أنه في المدة الأولى للحمل عندما يكون الجنين في عمر أقل من 120 يوما في تلك الحالة يجوز إسقاط الجنين إذا أقر الأطباء بخطورة الحمل على الجنين أو الحامل، أما بعد المائة وعشرين يوما الأولى فتلك مرحلة النفخ في الجنين وخلق الروح فيه، في تلك الحالة يكون الجنين مخلوق ولا يجوز قتله أو إجهاضه إلا في حالة واحدة وهي وجود خطورة كبيرة على الأم.

خريطة للدول الأوروبية التي تسمح بالإجهاض

الدول التي تسمح بالإجهاض