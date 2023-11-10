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أمريكا تعلن هدنة الأربع ساعات يوميا في غزة وتطالب بمدة أطول .. وإسرائيل تشكك

صفاء المشهور

أعلن البيت الأبيض اليوم أن إسرائيل ستلزم بهدنة يومية لمدة أربع ساعات وذلك لإدخال المساعدات بشكل يومي للقطاع، وتمكين المدنيين في شمال غزة للذهاب إلى الجنوب، كما أفاد البيت الأبيض أنه توصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي وأن إسرائيل ستبدأ بالالتزام.

هدنة الأربع ساعات يوميا

الفرار إلى جنوب غزة

هدنة الأربع ساعات

سخرت مفوضة الأمم المتحدة من اقتراح أمريكا بهدنة الأربع ساعات، حيث أنه ستعاود إسرائيل قصفهم مرة أخرى بعد انتهاء الأربع ساعات وهذا شيء قاسي وساخر.

هدنة لثلاث أيام

كما أعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن أنه طلب هدنة قدرها ثلاث أيام لمبادلة الرهائن، حيث كان هناك اقتراحا أوليا نقلته قناة الحدث اليوم بالإفراج على الرهائن من النساء والأطفال المحتجزين لدى حماس وهم حوالي مائة، في مقابل الإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ولكن إلى الآن لم يتم تأكيد الاتفاقية.

هدنة الأربع ساعات يوميا
الدمار في غزة

إسرائيل تشكك في تصريحات البيت الأبيض

حيث قال أوفير جندلمان المتحدث باسم مكتب الرئيس نتنياهو نقلا عن العربية نت، أن الحرب مستمرة إذا لم يتم الإفراج عن المختطفين، وأنه يوجد ممرات آمنة للمدنيين من شمال القطاع بجنوبه حسب زعمه، وفي ذلك ذكرت الفصائل الفلسطينية، أن التوغل الإسرائيلي يتم شمالا وجنوبا أيضا، وأنها قصفت مدنيين فرو إلى الجنوب.

المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

وجدير بالذكر أنه يوجد المئات من شاحنات المساعدات ألإنسانية أمام معبر رفع، ولا يعبر منها إلا القليل، نظرا للقصف المتواصل، وتعنت الجانب الإسرائيلي أمام السماح بدخول المساعدات التي تكفي أهالي القطاع والنازحين، وتفي بالعجز الشديد في مجال الدواء والغذاء والمياه وأيضا الوقود، وما زالت الجهود الدولية تسعى لإيجاد حلول عاجلة لحل أزمة دخول المساعدات الكافية للأهالي في ظل القصف.

هدنة الأربع ساعات يوميا
انهيار الوضع بالمستشفيات
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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