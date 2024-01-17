أمريكا تعلن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب بعد رفعها من القائمة 

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إعادة إدراج جماعة الحوثيين اليمنية على قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والوقوف تضامناً مع الشعب الفلسطيني في حربه مع الكيان الإسرائيلي بحسب ما جاء في البيان، جاء ذلك نقلاً عن وكالة سكاي نيوز عربية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

جماعة الحوثي- المصدر: سكاي نيوز عربية عبر إكس

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: «تعلن وزارة الخارجية الأميركية اليوم تصنيف (أنصار الله) المعروفين باسم (الحوثيين) كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً، اعتباراً من 30 يوماً من اليوم، وتجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين، وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة، ستجري الحكومة الأميركية تواصلاً قوياً مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دوراً حاسماً في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن.

كما أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان أن هذا التصنيف يعتبر أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم، وإذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور.

جماعة الحوثي.. لائحة الإرهاب الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية. لكن ما الذي يجعل تصنيف إدارة بايدن مختلفا عن تصنيف سابقتها تحت رئاسة دونالد ترامب؟#الولايات_المتحدة #بريطانيا #اليمن #الحوثيين #إيران #بايدن@TsabihAli pic.twitter.com/YKDZ3FBcQY — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 17, 2024

ومن جانب آخر رحبت الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة، اليوم، تصنيف الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية عالمية وقالت الحكومة، في بيان نشرته وزارة الخارجية، إن القرار يأتي استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش هذه الميليشيات وإرهابها، كما جدّدت الحكومة تأكيدها على أنه «لإحلال السلام في اليمن، فإن على الميليشيات الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف والقبول بمبادرات السلام بما في ذلك خريطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكل الجهود الحميدة للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وتعليقاً على هذا القرار قال المتحدث باسم الحوثيين، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن خطوة الولايات المتحدة لن تؤثر على موقفنا والهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل ستستمر إذا لم تتوقف إسرائيل عن حربها في غزة،بالرغم من توجيه ضربات جوية إلى مواقع للجماعة، بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية؛ حيث شنّ الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.