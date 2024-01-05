أمريكا تعرض 10 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات مالية عن ممولي حماس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة أنها ستمنح مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات عن خمسة من الممولين الرئيسيين لحركة حماس أو أي شيء يعيق تمويلها، جاء هذا الإعلان بعد أن فرضت واشنطن أربع جولات من العقوبات على حماس عقب اقتحامها إسرائيل في السابع من أكتوبر، جاء ذلك نقلاً عن التقرير الذي نشرته وكالة سكاي نيوز عربية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

قيادات حركة حماس- المصدر: سكاي نيوز عربية عبر إكس

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن المطلوبين الخمسة هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين، وضعتهم الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين العالميين.

وأوضحت الوزارة أن حمزة، الذي يعرف باسم الممول الأول، يعيش في السودان ويدير عدداً من الشركات التابعة لحماس وشارك في نقل حوالي 20 مليون دولار إلى الحركة، وأشارت الوزارة إلى أنه له علاقات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وبجماعات متطرفة تهدد الاستقرار في السودان.

أميركا تعرض 10 ملايين دولار.. والسبب 5 من ممولي حماس https://t.co/wO12i1EFTp — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 5, 2024

وأضافت الوزارة أن ثلاثة من الممولين المطلوبين، وهم عامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ينتمون إلى شبكة حماس الاستثمارية في تركيا، وقالت الوزارة إن نصر الله له صلات قوية بالكيانات الإيرانية ويساهم في نقل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس.

وقالت الوزارة إن “المكافآت ستمنح لمن يقدم معلومات عن أي مصدر للدخل لحماس والمتبرعين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تيسر صفقات حماس والشركات الوهمية التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الجنائية التي تجلب للحركة فوائد مالية”.

هذا وقد ذكرت تقارير صحفية نشرتها وكالة وول ستريت جورنال عن المدير المالي لحركة حماس والذي وصفته بالإمبراطور المالي “زاهر جبارين” والذي يدير المعاملات المالية للحركة مع إيران وعدد من الدول الأخرى، كما أنه يدير عدد من المؤسسات المالية الكبرى التي ترسل الدعم المالي لحركة المقاومة الفلسطينة حماس وعدد من الجماعات الأخرى.