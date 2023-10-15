أمريكا تضع قيودًا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الفضاء العسكري

قررت الإدارة الأمريكية فرض حظر مؤقت على استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا الأدوات التوليدي، بين أفراد قوات الفضاء التي تتولى المهام العسكرية في الفضاء.

جاء ذلك القرار نتيجة لتقارير استلمتها الإدارة تشير إلى مخاوف مرتبطة بأمان المعلومات.

الحظر الذي تم فرضه طال نماذج من أدوات الذكاء الاصطناعي المشهورة، كما هو الحال مع “شات جي بي تي” و”بارد”، حيث تم منع تشغيلها على أنظمة الحواسيب التابعة للحكومة، إلا إذا تم الحصول على موافقة رسمية من مكتب التقنية والابتكار الخاص بقوات الفضاء العسكرية.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم التقنية والابتكار أن هناك جهودًا مستمرة من قبل القوات الفضائية لتحقيق التعاون مع وزارة الدفاع.

الهدف من ذلك هو تأسيس فريق عمل متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان استغلال هذه التقنية بطريقة تحافظ على الأمان وتتسم بالمسؤولية.