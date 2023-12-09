أمريكا تستخدم الفيتو لمنع قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة

في تطور يثير الجدل فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقد صوتت 13 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح المشروع الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة بينما عارضت الولايات المتحدة القرار وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وقد أعرب نائب المندوب الأمريكي روبرت وود عن رأيه في المشروع حيث اعتبره (منفصلًا عن الواقع وقال إنه لن يؤدي إلى تقدم على الأرض).

وفي سياق متصل فقد أطلق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني نداءًا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذلك بعد أن أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 17400 شخص خلال شهرين معظمهم من الأطفال والنساء.

وقد أشار لازاريني إلى أن أكثر من مليون شخص لجأوا إلى منشآت الأونروا في غزة والتي يفترض أن تكون محمية وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولكنها لم تسلم من القصف المستمر.

وقد أعرب عن استيائه وصدمته من الوضع الراهن قائلاً في بيانه: (خلال 35 عامًا من العمل في سياقات طارئة معقدة لم أتوقع يومًا أن أكتب هذه الرسالة وأن أشهد موت زملائي وانهيار المهمة التي كان من المفترض أن أحترمها).

وفيما تعاني الأونروا من صعوبات في تقديم المساعدة لجميع النازحين فقد طالبت حماس في بيانها بتسريع توزيع المواد الغذائية الأساسية والدقيق على المواطنين دون تأخير.