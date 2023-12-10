أمريكا تبيع قذائف دبابات لإسرائيل بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم السبت عن موافقتها على بيع قذائف دبابات لإسرائيل التي تشن حربًا في قطاع غزة المحاصر وذلك بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.

ووفقًا لوكالة (رويترز) فأن الصفقة تتعلق بقذائف من طراز 120 ملم وتصل قيمتها إلى 106.5 مليون دولار.

القذائف الأميركية ستكون مخصصة لدبابات ميركافا

وقد صرّحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان بأن القذائف ستباع من مخزون الجيش الأميركي وتشمل قذائف (إم 830 إيه1) شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات، بالإضافة إلى جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الرئيس بايدن تعمل على إقناع الكونجرس بالموافقة على بيع أكثر من 45 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل.

وعلى الرغم من الاعتراضات المتتالية في الولايات المتحدة على بيع الأسلحة الأميركية لإسرائيل التي أودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين وأصابت آلافًا في غزة فقد تمت الموافقة على الصفقة.

ووفقًا للتقارير الأميركية فقد قدمت وزارة الخارجية إعلانًا عاجلاً للكونغرس في وقت متأخر يوم الجمعة لتجاوز الفترة الزمنية العادية التي تمنح لجان الكونجرس 20 يومًا لمراجعة مبيعات الأسلحة للجهات الأجنبية وذلك لتسريع نقل الذخيرة إلى إسرائيل.

وقد أفاد مصدر مطلع لشبكة (سي أن أن) بأن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ المسؤولتين عن مراجعة بيع الأسلحة قد وقعتا تحت ضغوط وزارة الخارجية الأميركية للموافقة على الصفقة بشكل سريع.