“أمازون” تقود سباق التنافس في سوق التجارة الإلكترونية بعرض جديد للمستخدمين

أعلنت شركة “أمازون” المدرجة في بورصة ناسداك عن عرض جديد يستهدف خفض تكلفة تسليم المنتجات وزيادة رضا المستخدمين.

وذلك من خلال منح المتسوقين في الولايات المتحدة 10 دولارات، عند استلام طلباتهم التي تبلغ 25 دولارًا أو أكثر، من نقاط الاستلام التابعة للشركة.

وقالت “أمازون” في بيان لها، إن هذا العرض يأتي كجزء من جهودها لتقديم خدمات أفضل لعملائها، وتوفير تجربة تسوق مريحة ومرضية، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وأوضحت الشركة أن هذا العرض ليس جديدًا، حيث سبق وأن قدمته للمتسوقين في السابق، ولكنها تقوم بتحديثه وتعزيزه بشكل مستمر، لتلبية تطلعات المستخدمين وتحسين تجربتهم.

ويأتي هذا العرض في إطار خطة “أمازون” الطموحة للبحث عن فرص جديدة تمكنها من خفض مصاريفها وزيادة ربحيتها، وتحسين خدماتها وتوفيرها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وتهدف الشركة أيضًا إلى رفع سعر اشتراك خدمتها “أمازون برايم”، إضافة إلى تسريح جزء كبير من قوتها العاملة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحسين العائد المالي للشركة.

ومن المتوقع أن يساعد التوصيل إلى نقطة الاستلام بدلاً من توصيل الطرد إلى عنوان المنزل أو العمل، على تقليل تكاليف التسليم بالنسبة للشركة، وتحسين توقيت التسليم وتجربة العميل.

كما أن العرض يشجع المتسوقين على الاستفادة من نقاط الاستلام التابعة للشركة، والتي توفر العديد من المزايا والخدمات الإضافية، مثل: إمكانية إعادة الطلبات وتبادلها، والحصول على الدعم الفني والتوجيهات اللازمة.

يذكر أن “أمازون” هي واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، وتعتبر خدماتها السريعة والفعالة في التوصيل من أهم مزاياها التنافسية، وتسعى الشركة باستمرار لتحسين تلك الخدمات وتوفيرها بشكل أفضل لعملائها، لتحافظ على مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق التجارة الإلكترونية.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك