ألمانيا تشارك في مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري أجنيس شتراك تسيمرمان، بأن ألمانيا من المتوقع أن تشارك في مهمة بحرية تقوم بها الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، والتي ستتم الموافقة عليها من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد في هذا الشهر.

الفرقاطة الألمانية هيسن

وتهدف المهمة إلى تأمين السفن التجارية التي تعبر المضيق حيث ستعمل فرقاطات من الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية اللازمة.

وقد أعربت (شتراك تسيمرمان) عن قلقها إزاء هذا الهجوم على التجارة الحرة، وأكدت ضرورة مواجهته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (فيلت ام زونتاغ) فإن الفرقاطة الألمانية (هيسن) من المقرر أن تبحر في الأول من فبراير نحو البحر الأحمر.

ومن الضروري أن يوافق البرلمان الألماني أولا على أي نشر للقوات المسلحة في الخارج.

وفي سياق متصل فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة بأن ألمانيا سوف تواصل التنسيق الوثيق مع شركائها بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

وعندما سئل في مؤتمر صحفي في برلين عن هذه الضربات أجاب المتحدث قائلاً: (يمكنكم افتراض أننا نتواصل بشكل وثيق مع شركائنا) وأضاف أن الضربات لم تكن مفاجئة.