ألمانيا تسعى لمصادرة 720 مليون يورو من الأموال الروسية

أعلنت السلطات الألمانية عن رغبتها في مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (نحو 790 مليون دولار) من الأموال الروسية المجمدة في أراضيها وذلك في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.

وقد أفاد المدعي العام في بيان أصدره يوم الأربعاء بأنه تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة في فرانكفورت يطلب فيها إجراء مصادرة مستقلة.

البرلما الألماني

وقد جاء في البيان أن الهدف من هذا الإجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو والتي تم إيداعها في حساب مصرفي في فرانكفورت من قبل مؤسسة مالية روسية بسبب ادعاءات بمحاولة انتهاك الحظر.

ويعود مصدر هذه الأموال إلى بورصة موسكو حيث تم تحويلها إلى الفرع الألماني التابع لمصرف (جي بي مورغان تشايس) وذلك وفقًا لمجلة (دير شبيغل) الألمانية.

وقد تبنت السلطات الألمانية هذا النهج بعد محاولة البورصة الروسية استرداد الأموال وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقد ذكر المدعي العام أن الطلب القضائي تم رفعه في يوليو الماضي.

وحتى الآن فقد قامت ألمانيا بتجميد أموال الأشخاص والشركات المشمولة بالعقوبات.

وإذا نجح الادعاء في جهوده فسوف يتم تحويل هذه الأموال إلى الخزانة الفدرالية.

وعقب اندلاع الحرب في أوكرانيا فقد قام الحلفاء الغربيون بتجميد أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مبالغ مليارية من اليورو في أصول مختلفة تمتلكها أفراد وكيانات تخضع للعقوبات.