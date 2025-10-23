أخبار عالمية

ألمانيا تحذر من تزايد الابتزاز الإلكتروني للأطفال عبر الإنترنت وتحركات دولية لمكافحته

عمر أحمد

برلين – حذّرت هيئة الوقاية من الجريمة في ألمانيا من تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الأطفال والمراهقين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة والألعاب الإلكترونية، حيث يستغل الجناة الثقة التي يكوّنونها مع الضحايا للحصول على صور أو تسجيلات خاصة، ثم استخدامها لأغراض التهديد أو الاستغلال.

وأوضحت الهيئة أن المبتزين عادةً ما يتواصلون مع المستخدمين الصغار بادعاء وجود اهتمامات مشتركة، قبل أن ينقلوا المحادثات إلى تطبيقات المراسلة الخاصة لتجاوز أنظمة الأمان. وأكد الخبراء أن هذه المحادثات قد تتطور إلى محاولات ابتزاز رقمي تتضمن طلبات مالية أو محتوى خاص جديد.

ونصحت كارين فيلهلم، خبيرة حماية المستهلك بالمكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، الآباء بتوعية أبنائهم حول مخاطر الإنترنت وعدم الثقة في الغرباء عبر الفضاء الرقمي. كما شددت على أهمية الحوار المفتوح داخل الأسرة لبناء وعي رقمي يحمي الأطفال من المخاطر الإلكترونية.

من جانبها، أكدت مارتينا بلاكمان، خبيرة الوقاية من الجريمة، على ضرورة إبلاغ الشرطة فورًا في حال التعرض للابتزاز، مشيرةً إلى أن عدم التجاوب مع المبتزين وقطع الاتصال فورًا يُعد أفضل وسيلة لحماية النفس ومنع استمرار الجريمة.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة علمية دولية نُشرت في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health أن نحو طفل من كل 12 طفلًا حول العالم يتعرض لأحد أشكال الاستغلال أو الإساءة عبر الإنترنت.

وأشار الدكتور شيانغ مينغ فانغ، من جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، إلى أن التوسع السريع في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، خصوصًا في الدول النامية، جعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال، واصفًا الأمر بأنه “أزمة صحية عالمية رقمية تتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومات والمجتمعات”.

كما أكدت الأمم المتحدة من خلال ممثلتها الخاصة نجاة معلا مجيد أن ظاهرة العنف الرقمي ضد الأطفال تتزايد بشكل مقلق، مع وجود أكثر من 300 مليون طفل حول العالم تأثروا بأحد أشكال العنف أو الاستغلال عبر الإنترنت. ودعت المسؤولة الأممية إلى تعزيز القوانين الدولية وتكثيف برامج التوعية الرقمية لحماية القاصرين من الجرائم الإلكترونية.

ويشير الخبراء إلى أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني واستغلال القاصرين تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والأسر، إلى جانب رفع مستوى الوعي الرقمي بين الأطفال لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا الحديثة.

عمر أحمد

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


