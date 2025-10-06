ألمانيا تؤكد ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة الأسبوع المقبل

تُوجَّه الأنظار مجددًا نحو الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة في القطاع، وسط حالة من الترقب حيال الخطوات المقبلة التي قد تمهد لتهدئة شاملة. وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف أوروبية وأمريكية، في إطار مساعٍ لإحياء مبادرة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا.

تصريحات وزير الخارجية الألماني من تل أبيب

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة يجب تنفيذها بحلول مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى، مؤكدًا أنها تمثل المدخل الأساسي لأي تسوية سياسية محتملة.

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والسجناء، وضبط النفس في العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه البنود ممكن على المدى القصير.

أهمية الخطوة الأولى والجهود الدبلوماسية

أكد فاديفول أن تطبيق المرحلة الأولى يعد خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة بين الأطراف، وشدد على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية دون توقف رغم التعقيدات السياسية والميدانية. وأضاف: “يجب أن نركز الآن على اتخاذ الخطوة الأولى معًا، فباقي القضايا أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى وقت

خلفية عن المبادرة الأمريكية المقترحة لتهدئة الأوضاع في القطاع

تتضمن المبادرة الأمريكية المقترحة عدة مراحل متتابعة، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين، مع فتح الممرات الإنسانية لضمان تدفق المساعدات إلى سكان قطاع غزة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن القضايا السياسية والأمنية الكبرى سيجري تناولها في مراحل لاحقة من المفاوضات، بينما تستعد القاهرة وتل أبيب وواشنطن لجولة مشاورات مكثفة خلال الأيام القادمة لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في موعدها المحدد.