ألمانيا: العاصفة سلطان تتوجه إلى هامبورغ والشرطة تحذر من ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 3 أمتار

توجهت العاصفة سلطان إلى ألمانيا يصاحبها أمطار غزيرة، وتضررت الكثير من القطاعات الحيوية في هامبورغ وشمال ألمانيا وعدد آخر من المدن الألمانية.

صورة- المصدر: إكس

وذكرت وكالة “DW” الألمانية للأنباء، أن شركة «دويتشه بان» للسكك الحديدية، قالت اليوم الجمعة (22 ديسمبر 2023) على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، أن عدد من الرحلات الطويلة بمختلف أنحاء ألمانيا سيتم تأجيلها أو إلغائها بسبب العواصف.

وفيما يتعلق بالرحلات في شمال ألمانيا الذي تضرر بشكل كبير، قالت الشركة “إن الركاب الذين اضطروا إلى تأجيل رحلاتهم المقررة أمس الخميس، واليوم الجمعة، بسبب العواصف التي اجتاحت البلاد، يمكن لهم استخدام التذكرة في وقت لاحق”.

وفي ساحل بحر الشمال الألماني، ومدينة هامبورغ، توقعت البحرية الألمانية، استمرار هبوب الرياح القوية، خاصة في هامبورغ الذي غمرتها المياه، لا سيما سوق السمك الخاص بالمدينة بالكامل، وتم إخلاء المناطق المعرضة لتلك العاصفة بالكامل من الأطفال الصغار، حيث دفعت الرياح الشديدة مياه نهر “إلبه” وتسببت في فيضانات كارثية.

وأرسلت شرطة هامبورغ تحذيراتها إلى جميع المواطنين في المدينة من ارتفاعات متوقعة في منسوب المياه، والذي قد يرتفع إلى 3 أمتار، ودعت الشرطة الجميع إلى تفادي المناطق المتضررة، وتوقع الخبراء ارتفاع منسوب المياه إلى 3:05 متر فوق متوسط ارتفاع المياه في تمام الحادية عشرة صباحا عند مقياس “سانت باولي”.

أمطار ورياح أدت لفيضانات .. "سلطان" تجتاح #ألمانيا وتشل الحركة في بعض المناطق بالبلاد! pic.twitter.com/mGiAwZRKZt — DW عربية (@dw_arabic) December 22, 2023

جدير بالذكر أن العاصفة سلطان قد تسببت في حوادث مرورية أيضا في مدينة كولونيا، وتوقع الخبراء هبوب عاصفة أخرى في ساحل «إيست فريزيا» ومنطقة فيزر اليوم الجمعة.