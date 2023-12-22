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ألمانيا: العاصفة سلطان تتوجه إلى هامبورغ والشرطة تحذر من ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 3 أمتار

أحمد مراد

توجهت العاصفة سلطان إلى ألمانيا يصاحبها أمطار غزيرة، وتضررت الكثير من القطاعات الحيوية في هامبورغ وشمال ألمانيا وعدد آخر من المدن الألمانية.

العاصفة سلطان تجتاح ألمانيا وتغرق هامبورغ

صورة- المصدر: إكس

وذكرت وكالة “DW” الألمانية للأنباء، أن شركة «دويتشه بان» للسكك الحديدية، قالت اليوم الجمعة (22 ديسمبر 2023) على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، أن عدد من الرحلات الطويلة بمختلف أنحاء ألمانيا سيتم تأجيلها أو إلغائها بسبب العواصف.

وفيما يتعلق بالرحلات في شمال ألمانيا الذي تضرر بشكل كبير، قالت الشركة “إن الركاب الذين اضطروا إلى تأجيل رحلاتهم المقررة أمس الخميس، واليوم الجمعة، بسبب العواصف التي اجتاحت البلاد، يمكن لهم استخدام التذكرة في وقت لاحق”.

وفي ساحل بحر الشمال الألماني، ومدينة هامبورغ، توقعت البحرية الألمانية، استمرار هبوب الرياح القوية، خاصة في هامبورغ الذي غمرتها المياه، لا سيما سوق السمك الخاص بالمدينة بالكامل، وتم إخلاء المناطق المعرضة لتلك العاصفة بالكامل من الأطفال الصغار، حيث دفعت الرياح الشديدة مياه نهر “إلبه” وتسببت في فيضانات كارثية.

وأرسلت شرطة هامبورغ تحذيراتها إلى جميع المواطنين في المدينة من ارتفاعات متوقعة في منسوب المياه، والذي قد يرتفع إلى 3 أمتار، ودعت الشرطة الجميع إلى تفادي المناطق المتضررة، وتوقع الخبراء ارتفاع منسوب المياه إلى 3:05 متر فوق متوسط ارتفاع المياه في تمام الحادية عشرة صباحا عند مقياس “سانت باولي”.

جدير بالذكر أن العاصفة سلطان قد تسببت في حوادث مرورية أيضا في مدينة كولونيا، وتوقع الخبراء هبوب عاصفة أخرى في ساحل «إيست فريزيا» ومنطقة فيزر اليوم الجمعة.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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