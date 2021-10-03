أكثر 5 مدن ملوثة في العالم، احتمالية بقاءك حياً لفترة طويلة في تلك المدن محدودة للغاية

يعج عالمنا بالمدن والمناطق التي تعاني من التلوث الشديد الذي يكاد يصل تأثيره الى أغلبية تفاصيل حياتك من مأكل ومشرب ومسكن، وفي حال أردت السفر حول العالم واستكشاف مدن ومناطق جديدة فعليك أولاً بمطالعة هذا المقال الذي يضم في طياته خمساً من أكثر المُدن تلوثاً حول العالم، وأهمية قراءة المقال هنا تكمن في الاستعداد جيداً لحين السفر لكيلا تجد نفسك في مكان سيسبب لك ضرراً جسدياً أو نفسياً بدلاً من الاستمتاع برحلتك، وفي هذا المقال نقدم لك قائمة بأكثر المدن الملوثة في العالم بحسب معهد بلاك سميث.

أكثر المدن تلوثاً في العالم:

5. دزيرنسك “روسيا”:

تعد دزيرنسك واحدة من أكثر المدن تلوثاً في العالم بسبب مخلفات تصنيع المواد الكيميائية في تلك المدينة أثناء فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفيتي وحلفائهم، ويقول خبراء في الكيميائيات من معهد بلاك سميث أن متوسط أعمار من يسكنون تلك المدينة يتراوح بين 40 – 50 سنة في المتوسط.

4. سومقاييت “أذربيجان”:

مدينة سومقاييت في أذربيجان هي واحدة ايضاً من بين أكثر مدن الاتحاد السوفييتي السابق تلوثاً، وكان الاتحاد السوفييتي السابق يعتمد على مدينة سومقاييت في انتاج الأسلحة والصناعات الكيميائية التي استخدموها في الحرب الباردة ضد الولايات المتحدة، يبلغ عدد سكان سومقاييت حالياً 337 ألف نسمة وهي الثالثة من حيث عدد السكان على مستوى جمهورية أذربيجان.

3. نوريلسك “روسيا”:

اكتسبت مدينة نوريلسك سمعة جيدة في خمسينيات القرن الماضي لكونها إحدى أكبر المدن الصناعية الروسية، وحالياً تواجه المدينة أزمة بيئية خطيرة لدرجة أن المدينة خالية تماماً من أي نوع من النباتات على نطاق 30 كيلومتر جنوبي المدينة، وتعاني المدينة ايضاً من ارتفاع نسبة التلوث في الهواء والذي ينتج من صهر المعادن بدرجة كبيرة.

2. تيانيينغ “الصين”:

تعاني مدينة تيانيينغ التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة من مستويات عالية من تلوث الهواء لكونها إحدى أكبر المدن الصناعية في الصين، ويتركز معدن الرصاص بشكل كبير في الهواء ويؤثر على المحاصيل الزراعية في المدينة.

1. تشيرنوبيل “أوكرانيا”:

أكثر المدن تلوثاً في العالم على الإطلاق، تعاني مدينة تشيرنوبيل منذ انفجار المفاعل النووي في عام 1986 من مستويات تلوث اشعاعي كبيرة للغاية، وتعد مدينة تشيرنوبيل التي اكتسبت شهرتها من اسم المفاعل الخاص بها خالية من السكان تقريباً.