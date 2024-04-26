يعد الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير أكثر الوزراء تشدداً وتطرفاً في حكومة نتنياهو، ويضغط بشدة في سبيل استمرار الحرب وقتل المدنيين العزل من أطفال ونساء وكبار السن ومعهم الشباب، وعرقل بن غفير العديد من الصفقات التي كانت تقضي بوقف الحرب، مقابل إطلاق أسرى الإحتلال المتواجدين بغزة، ولا يعبأ بن غفير بقتل أسراه، والأهم من أسراه بالنسبة إليه هو تدمير قطاع غزة المحاصر.

أكثر وزراء نتنياهو تطرفاً| إصابة بن غفير ونقلة للمستشفى قبل قليل عقب تعرضه لحادث بمدينة الرملة في القدس

إصابة بن غفير اليوم

ووقعت عملية طعن اليوم غربي القدس بمدينة الرملة، وأراد بن غفير أن يتفقد موقع عملية الطعن التي أصيبت فيها إسرائيلية، ولكن تشاء الأقدار أن تنقلب سيارته تماماً في نفس مكان عملية الطعن، بعد أن كسر الإشارة الحمراء، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات بالغة، وتم تداول أنباء لم نقف على صحتها بأن إصابته كانت في العمود الفقري.

اقرأ معنا:

كاميرا مراقبة توثق لحظة انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الرملة بعد اجتياز سيارته الإشارة الحمراء pic.twitter.com/JOEer7SLQG — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 26, 2024

ووفق صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن انقلاب سيارة بن غفير كانت بسبب تجاوزه للإشارة الحمراء، بينما نقلت صحيفة إسرائيلية أخرى أن الوزير اليهودي بن غفير لم يفقد الوعي، وأن حالته تتحسن، ولكن من يرى السيارة لحظة انقلابها وإخراج الوزير منها، يرى أن بن غفير فقد الوعي أثناء الحادث.