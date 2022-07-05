فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة كورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة والكاتب الفرنسي “فرانسوا برون” خلال جلسة بالبرلمان اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر جويلية أن العدد اليومي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا سيتجاوز مائتي ألف إصابة، إضافة إلى ذلك فإنه في بداية النقاش حول قانون الأمن الصحي، قال الوزير إن الموجة السابعة من الوباء شهدت ارتفاعا كبيرا في الأيام الأخيرة، حيث سجلنا ما معدله حوالي 120 ألف مصاب يوميا في الأيام القليلة الماضية خلال الأسبوع الماضي، والحصيلة اليومية من الممكن جدا أن تتجاوز مائتي ألف مصاب.

فرنسا تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا

وأضاف الوزير أمام اللجنة القانونية أنه في مواجهة حادة مع الانتشار المتسارع للفيروس وقال أنه يجب حماية السكان وإدراك تداعيات هذه الزيادة الهائلة في النظام الصحي، وفي إشارة إلى الزيادة في حالات القبول في الأقسام الطبية التقليدية والعكس في أقسام العناية المركزة، شدد برون على أن وتيرة القبول أقل بكثير مقارنة بالذروة المسجلة في يناير الفائت ولا توجد طريقة لمقارنتها بالموجات السابقة.

كما صرح وزير الصحة أنهم حريصون جدًا على تطوير الوضع على عكس ما يقوله البعض، وأن استراتيجية الحكومة واضحة في مواجهة هذه الموجة، داعيًا إلى العودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وشدد الوزير على اجبارية وضع الكمامة في المرافق العامة كأماكن توقف الحافلات والمجمعات وغيرها، حيث كان يرتديها هو أيضا خلال الجلسة.