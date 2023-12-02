أكثر من 2 مليون موظف.. الرئيس الروسي يصادق على مرسوم جديد لتحديد حجم القوات الروسية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمصادقة على مرسوم رئاسي يخص تحديد حجم أركان القوات المسلحة الروسية بزيادة مقدارها 170 ألف فرد، حيث سيكون العدد الإجمالي 2 مليون و209 ألف و130 موظف، منهم مليون و320 ألف عسكري بحسب ما جاء في بيان أصدره الكرملين.

صورة_ المصدر: سبوتنيك

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها “أنه بحسب ما جاء في مرسوم الرئيس الروسي الصادر في يوم 29 نوفمبر 2023 تم زيادة العدد الأقصى للقوات الروسية المسلحة بمقدار 170 ألف عسكري، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و320 ألف عسكري”.

وتابعت الدفاع الروسية بيانها بالقول بأن “الزيادة في عدد الأفراد العسكريين في الجيش الروسي يتم تنفيذها على مراحل على حساب المواطنين الذين يعبرون عن رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية بموجب التعاقد”.

وأردف البيان أن زيادة عدد القوات يعود أيضا للتهديدات التي تواجه البلاد، والتي ترتبط بالعمليات العسكرية الخاصة، والتوسع الدائم لحلف شمال الأطلسي.

وجاء في البيان أيضا أنه يجري بناء قوات مشتركة للحلف بالقرب من الحدود الروسية، بالإضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي، وبعض الدفاعات، وأسلحة هجومية.

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها “في ظل الظروف الحالية، فإن الزيادة الإضافية في القوة القتالية وحجم القوات المسلحة يعتبر بمثابة الرد الأنسب على النشاط العدائي لحلف الناتو”.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أرسلت روسيا إلى حلف الناتو مذكرة بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” “أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا”.

روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

وفي تصريحات صحفية سابقة للرئيس الروسي، أكد أنه لا يوجد في خطط روسيا احتلال لأراضي كييف، وأن الهدف هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل النظام الحاكم في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن الدول الغربية تسعى بكل قوتها لعرقلة العمليات العسكرية الروسية من خلال تقديم كافة أنواع الدعم لأوكرانيا، لكن روسيا أكدت أكثر من مرة أن عملياتها لن تتوقف إلا إذا حققت جميع أهدافها بحسب Sputnik.