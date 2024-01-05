أكثر من 100 مليون دولار خسائر تشغيلية جراء تصادم طائرتين في اليابان

تحقق السلطات اليابانية في حادث تصادم الطائرتين مطلع هذا الأسبوع، ويأتي حادث تصادم الطائرتين بالتزامن مع سلسلة الزلازل التي تشهدها اليابان التي يبدو أنها استقبلت العام 2024 بشكل غير بشر، وكان مطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو قد شهد حادث تصادم طائرتين إحداهما طائرة ركاب وأدى ذلك الحادث إلى احتراق كلا الطائرتين قبل أن تدركهما فرق الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وأنقذت أغلب الركاب، أدى حادث تصادم الطائرتين إلى خسائر مادية وبشرية وتقدر الخسائر في ذلك الحادث بملايين الدولارات وتتساءل الجهات المختصة عن سبب الحادث الذي يمكن أن يكون خطأً فنياً أو إهمال مهني.

يذكر أن الطائرتان اللتان اصطدمتا هما طائرة ركاب من طراز إيرباص تحمل على متنها 379 شخصا والطائرة الثانية طائرة صغيرة تتبع لخفر السواحل الياباني وكانت في مهمة لتوصيل مساعدات لإحدى المناطق المتأثرة بالزلازل وكانت تحمل ستة أشخاص حدث التصادم في المدرج الخاص بالمطار والذي تقلع منه الطائرات، بدأ احتراق الطائرتين قبل أن تدرك فرق الانقاذ الموقف وتمكنت فرق الانقاذ من انقاذ 379 شخصا كانوا على متن طائرة الركاب والتي تتبع للخطوط الجوية اليابانية، توفي 5 من أفراد طائرة خفر السواحل والتي كانت تحمل على متنها 6 أفراد، تحولت الطائرة التي تتبع للخطوط الجوية اليابانية على إثر هذا الحادث إلى كرة من النار واستغرق إخماد الحريق الذي نشب بها 6 ساعات وتحقق السلطات اليابانية حاليا حول احتمالية حدوث إهمال مهني في القضية، تقول هيئة مراقبة الحركة الجوية بأنها أمرت طائرة خفر السواحل بالتوجه إلى أقرب نقطة توقف بالقرب من المدرج لأن طائرة اخرى تهبط، حدث التصادم وكان الطيار قد قرأ التعليمات وتم منح طائرة الركاب الإذن بالهبوط فيما لم تحصل الطائرة الصغيرة على ذلك ويقول مسؤولو خفر السواحل إن الطيار حصل على الإذن بدخول المدرج في الأساس، يذكر أن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها كاحترازات إضافية لمنع الحوادث في المطارات حيث إنه يوجد شريط أضواء توقف موجود في المدرج ويستخدم لمنع الانعطافات الخاطئة.

https://x.com/farisjpn/status/1742122361325772910?s=20

يذكر أن مطار هانيدا يعتبر أحد أكبر المطارات على مستوى العالم وفي عام 2023 حل مطار هانيدا في مركز الثالث ضمن قائمة أكثر المطارات ازدحاما في العالم ويتزامن حدوث التصادم مع يوم عطلة عامة في اليابان ما يعني ازدحاما اضافياً بالمطار حيث كان المطار يعمل بكامل طاقته، تحقق شركة الخطوط الجوية اليابانية بالتعاون مع الشرطة في ذلك الحادث ويحقق مجلس سلامة النقل الياباني و14 مسؤولاً أجنبيا من شركة إيرباص والسلطات الفرنسية للطيران، ينضم لفريق التحقيق مسؤول بريطاني وأحد ممثلي شركة رولز رويس المسؤولة من صناعة محركات الطائرة.

خسائر التصادم:

قالت السلطات اليابانية أن ذلك الحادث سيؤدي إلى خسارة تشغيلية تبلغ حوالي 15,000,000 ين ياباني أي ما يعادل 105 مليون دولار قالت شركة الطيران اليابانية بأنه يجب تغطية خسائر الطائرة بالتأمين، يذكر أن حادث الطائرة كلف بعض الركاب خسائر فردية حيث إن اثنان من الركاب كان لديهما حيوانات أليفة ماتت في اثناء الحادث، يذكر أن الرحلة كانت تضم 379 راكباً بينهم 43 أجنبي منهم أستراليون ومواطنين من هونغ كونغ وبقية الركاب كانوا يابانيين.