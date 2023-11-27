أكبر وأقدم جبل ثلجي في العالم يتحرك من مكانه، تعرف على العواقب والتفاصيل

شهد شهر نوفمبر الجاري 2023، بدأ أكبر وأقدم جبل جليدي في العالم، وهو جبل A23a، في التحرك وذلك بعد 30 عامًا من البقاء في مكانه.

جبل هائل ومساحة تتجاوز المدن الكبرى بمراحل

يقدر حجم الجبل الجليدي بنحو 1540 ميلًا مربعًا، أي أكثر من ضعف مساحة لندن الكبرى ويقع جبل A23a الجليدي في بحر ويديل، وهو بحر يقع في منطقة القارة القطبية الجنوبية.

السبب وراء تحرك الجبل

يرجع سبب تحرك الجبل الجليدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالمنطقة، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى ذوبان الجليد في قاع البحر، الأمر الذي تسبب في إنفصاله في القاع وبالتالي فقدان الجبل الجليدي لدعمه. ونتيجة لذلك.

هذا وقد بدأ الجبل الجليدي في التحرك شمالًا بفعل نشاط الرياح وتيارات المحيط.

ومن المتوقع أن يصل الجبل الجليدي إلى التيار المحيط بالقطب الجنوبي، وهو عبارة عن حلقة طولها 13000 ميل من مياه المحيط تتدفق حول القارة القطبية الجنوبية. ومن الممكن أن يثبت الجبل الجليدي بالقرب من جورجيا الجنوبية، وهي جزيرة تقع إلى الشمال في جنوب المحيط الأطلسي وتعد نقطة ساخنة للفقمات والطيور البحرية، وإذا حدث ذلك، يخشى الخبراء من أنه قد يعطل روتين تغذية هذه المخلوقات.

علامة كبرى تدل على تغير المناخ

يُعتبر تحرك أكبر جبل جليدي في العالم علامة واضحة على تأثير تغير المناخ، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان الجليد في القطب الجنوبي، وبالتالي تسريع فقدان الجليد في القارة الجنوبية.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار تغير المناخ إلى ذوبان المزيد من الجليد في القطب الجنوبي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وماله من عواقب أخرى خطيرة.